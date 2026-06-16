Misano, lavori in via Repubblica: cambia il senso di marcia di due vie

Avanza il cantiere, spostandosi dalla stazione verso la statale 16 al progressivo completamento degli interventi ai marciapiedi

A Misano, nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Repubblica, da giovedì 18 giugno, per circa un mese e mezzo, sarà invertito il senso di marcia delle vie Settembrini e Mazzini. Avanza, infatti, il cantiere, spostandosi dalla stazione verso la statale 16 al progressivo completamento degli interventi ai marciapiedi. Completato il tratto tra via Cavour e via Mazzini, i lavori si spostano ora in quello compreso tra via Mazzini e la statale 16. Per motivi legati al transito in sicurezza dei residenti, evitando l’attraversamento della statale 16, è stata disposta l’inversione del senso di marcia delle due vie nel periodo strettamente necessario al completamento dei lavori in via Repubblica.