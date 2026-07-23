Misano, linea dura contro i "furbetti" dei rifiuti: sanzioni inasprite e più controlli

Il sindaco annuncia l'acquisto di nuove fototrappole

Controlli più serrati e sanzioni ancora più severe: parte la linea dura del Comune di Misano Adriatico contro l’abbandono dei rifiuti, un fenomeno che sembra non arrestarsi.

“Purtroppo, nonostante le pene severe e l’attività di monitoraggio, continuiamo a registrare troppi episodi di abbandoni di rifiuti – le parole del Sindaco Fabrizio Piccioni -. Saranno, dunque, ulteriormente intensificati i controlli attraverso la Polizia Locale, anche in borghese, e le Guardie Ecologiche Volontarie. Stiamo acquistando, inoltre, nuove fototrappole per il controllo ancora più serrato del territorio perché quello dell’abbandono dei rifiuti è un fenomeno non solo dannoso per l’ambiente, ma che comporta anche un incremento dei costi per chi conferisce i rifiuti nella maniera corretta. Chiediamo la collaborazione della cittadinanza non solo nel preservare il decoro urbano, ma anche nella segnalazione degli illeciti”.

Anche a livello nazionale è stata adottata la linea dura contro l’abbandono dei rifiuti: la nuova normativa, infatti, ha ulteriormente inasprito sanzioni e pene previste. L’abbandono dei rifiuti comporta multe che possono andare da 1.500 a 18.000 euro e, nel caso di rifiuti pericolosi, si incorre nella denuncia penale o l’arresto. Anche l’abbandono accanto ai cassonetti è punito severamente con una sanzione amministrativa che va dai 1.000 ai 3.000 euro.

Da gennaio ad oggi, nel comune di Misano Adriatico, sono state 25 le sanzioni per abbandoni di rifiuti effettuate dalla Polizia Locale, mentre in diversi casi si è proceduto alla denuncia.