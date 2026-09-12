Misano: Marc Marquez vince il primo duello con Bezzecchi, è sua la sprint

Terzo Jorge Martin davanti a Di Giannantonio, Bastianini solo quindicesimo

Il primo round a Misano va a Marc Marquez. Il pilota ducatista vince la Sprint, conducendo dalla partenza all'arrivo, davanti alle due Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Quest'ultimo rimane in vetta con 14 punti su Marquez e 22 sul Bez. In pole c'era il pilota di Viserba, ma al via Marc con un ottimo spunto è davanti. Nonostante la soft al posteriore, Bezzecchi fatica a trovare il ritmo, poi si fa sotto. Marc, che stava gestendo, non si fa sorprendere: firma il giro più veloce, a tre giri dalla bandiera a scacchi, e conquista la vittoria con merito, con un secondo e 68 millesimi in più di Bezzecchi. Più indietro Jorge Martin, a 3 secondi e 538 millesimi da Marc Marquez. Ai bordi del podio Fabio Di Giannantonio, davanti ad Alex Marquez, Acosta, Raul Fernandez e Aldeguer. Tra gli italiani bene Marini nono, dodicesimo Morbidelli mentre Bagnaia è tredicesimo, quindicesimo Bastianini. "Sono soddisfatto, il mio risultato migliore in una sprint. Ottimo il lavoro della squadra: siamo pronti per domani", evidenzia Bezzecchi al traguardo.