Misano Monte: una cena benefica con il live dei cardiologi musicisti

Cena sotto le Stelle” a Misano in Piazza Castello a Misano sabato 12 luglio

Il Comitato di frazione di Misano Monte organizza l'evento “Cena sotto le Stelle”, che si terrà sabato 12 luglio alle 20 in Piazza Castello, cuore storico della comunità misanese.



L’evento, patrocinato dal Comune di Misano Adriatico e da Ausl Romagna, unisce convivialità, musica dal vivo e impegno civico. A rendere speciale la serata sarà la straordinaria esibizione della band “Doors to Baloon”, composta da medici cardiologi dell’Ausl, che offriranno gratuitamente un concerto di musica soul e rhythm’n’blues.



Ma non è solo una festa: parte del ricavato sarà destinato all’organizzazione, per l’autunno 2025, di corsi gratuiti di formazione all’uso del defibrillatore e disostruzione pediatrica presso il Centro di Quartiere di Misano Monte (Via Enrico De Nicola, 5). Un’iniziativa che risponde a un’esigenza reale: rendere accessibile a tutti la formazione per salvare vite.