Misano Monte, il cinema sotto le stelle chiude con una serata dedicata all’autismo

Giovedì 6 agosto l’ultimo appuntamento di CINEMISANO SottoLeStelle con il film “La Vita da Grandi”: raccolte e ricavati degli stand saranno devoluti a Rimini Autismo

Giovedì 6 agosto, alle ore 21.15, nel suggestivo scenario del Campo degli Ulivi di Misano Monte, si terrà l'ultimo appuntamento di CINEMISANO SottoLeStelle 2026, la rassegna cinematografica gratuita organizzata dal Comitato di Frazione Misano Monte APS, con il patrocinio del Comune di Misano Adriatico e il sostegno di numerosi partner e sponsor.

A chiudere questa edizione sarà la proiezione del film “La Vita da Grandi”, diretto da Greta Scarano e interpretato da Matilda De Angelis e Yuri Tuci. Un'opera intensa e delicata che affronta il tema dell'autismo con grande sensibilità, raccontando una storia di crescita, inclusione e affetti familiari.

La serata avrà anche un importante valore solidale. Grazie alla gentile concessione gratuita dei diritti di proiezione da parte di 01 Distribution, l'intero ricavato degli stand i e tutte le offerte raccolte durante l'evento saranno devoluti all'associazione Rimini Autismo, che da anni sostiene le famiglie del territorio e promuove progetti dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico. Prevista la presenza del Vice Sindaco ed Assessora alle Politiche Sociali e Giovanili Maria Elena Malpassi e di rappresentanti dell'associazione Rimini Autismo.

Con questo appuntamento si conclude un percorso iniziato tre mesi fa che ha visto centinaia di persone ritrovarsi sotto il cielo estivo di Misano Monte per vivere il cinema come occasione di incontro, condivisione e comunità. Un progetto nato esclusivamente dall'impegno dei volontari del Comitato di Frazione Misano Monte, che hanno dedicato tempo, energie e passione per offrire gratuitamente un'iniziativa culturale aperta a tutti.

Durante l'intervallo della proiezione è prevista anche una sorpresa in anteprima: saranno proiettati tutti i mini video promozionali della Festa del Crocefisso e della Collina 2026, realizzati con la partecipazione di oltre 60 cittadini di Misano Monte, un progetto corale che racconta l'identità, l'entusiasmo e lo spirito della comunità in vista della storica festa di fine agosto.

Il Comitato desidera ringraziare il Comune di Misano Adriatico per il patrocinio e la vicinanza dimostrata, Don Ugo Moncada e la Parrocchia dei Santi Biagio ed Erasmo per l'ospitalità, 01 Distribution per la preziosa collaborazione e gli sponsor Savoretti Assicurazioni, RivieraBanca e Al Colle – Osteria Ristorante Pizzeria, il cui sostegno ha reso possibile la realizzazione dell'intera rassegna.