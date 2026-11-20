Calcio Promozione Misano, ecco la new entry Filippo Delbianco (2006): "Ci riprenderemo"

L'esterno mancino: "La prima cosa che ho notato entrando a far parte di questa bella famiglia è che in tutti c’è fiducia nella riscossa"

Per rinforzare la rosa il Misano ha tesserato il difensore esterno mancino classe 2006 Filippo Delbianco, nativo di Montegridolfo. E’ un gradito ritorno a casa perché perché Del Bianco è stato protagonista nel settore giovanile passando poi in prima squadra: per lui tre stagioni in Promozione, l’ultima con mister Zagnoli allenatore, Valeriani e Simoncelli come compagni di squadra.

Delbianco, perché questo ritorno al Misano?

“La società mi ha dato l’opportunità di allenarmi una volta chiusa la breve parentesi al Tropical Coriano, che a dire la verità mi ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Dopo il ripescaggio del club in serie D sono stato svincolato, in pratica non ho avuto l’opportunità di essere valutato appieno nel mio ruolo di esterno mancino, ho giocato una sola partita amichevole e per di più in famiglia ad agosto. E’ una esperienza che mi sono messo alle spalle, ora guardo avanti. Domenica scorsa ho giocato venti minuti, fisicamente sto bene, devo riprendere il ritmo partita”.

Il suo obiettivo?

“Sono concentrato sul Misano e basta, vogliamo rilanciarci, nello spogliatoio si respira un’aria positiva. E’ vero che siano attardati in classifica, ma la prima cosa che ho notato entrando a far parte di questa bella famiglia è che in tutti c’è fiducia nella riscossa. La squadra è buona, sono certo che ci riprenderemo. Dobbiamo cominciare a fare punti, o meglio a vincere, il calendario ci offre un bell’assist, la trasferta di Bellaria: con i tre punti metteremmo la freccia”.

La sua ambizione qual è?

“Arrivare il più in alto possibile. Il tempo è della parte, ho solo vent’anni”

Il suo ruolo preferito?

“Sono un giocatore di fascia sinistra, posso giocare alto oppure sulla linea difensiva, comunque mi piace spingere, cercare l’uno contro uno per rientrare per il tiro o l’assist sul destro oppure arrivare sul fondo per il cross. Nasco come centrocampista e quindi ho una buona tecnica, poi mister De Argila per necessità mi inventò terzino e in questo ruolo ho sempre giocato. Con i gol non ho confidenza, però mi sto allenando per sfruttare al meglio il tiro. Da quanto ho capito parlando con Scardovi, potrebbe utilizzarmi in ruoli diversi da quello di esterno, la cosa importante è che sia utile alla squadra”.

Il suo modello di giocatore nel suo ruolo

“Theo Hernandez, ex Milan, e soprattutto Nuno Mendes del PSG: predilige la fase offensiva grazie all'abilità nel dribbling, unita ad una notevole velocità, alla sua forza fisica e alle grandi doti nei cross”.

La stagione scorsa era all’Urbania, in Eccellenza. E’ vero che tra Romagna e Marche c’è differenza?

“Più che altro a livello ambientale, c’è un clima più caldo sui campi delle Marche; sul piano tecnico i valori più o meno si equivalgono”.