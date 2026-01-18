Misano, prova di maturità: battuto 1-0 il Novafeltria

Decisivo il portiere Conti, autore di diverse parate determinanti

Misano - Novafeltria 1-0



MISANO: Conti, Gudenzoni, Di Pollina, Madonna, Rossi, Valeriani, Tamagnini (23' st Alvisi), Fabbri (17' st Kolpachkov), Scarponi (17' st Villanova), Simoncelli (26' st Laro), Castro (46' st Maltoni). A disp.: Orsini, Politi, Bacchiocchi, Buccolo. All.: Muratori.



NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (24' st Carbonara), Pavani, Medici (17' st Nucci), Renzi, Giacobbi, Piva (23' st Camara), Castellani, Canini (25' st Ciccioni), Giorgini, Galli (14’ pt Astolfi). A disp.: Olivieri, Paesini, N.Tamagnini, Tani. All.: Mancini.



ARBITRO: Sirotti di Cesena.

RETI: 7' pt Simonelli

AMMONITI: Fabbri, Castro, Kolpachkov, Laro, Canini, Paesini, Nucci.

MISANO ADRIATICO Prova di maturità del Misano, che sblocca subito la gara con l'ostico Novafeltria, difendendosi poi di fronte agli attacchi della squadra ospite. La prima occasione è per il Novafeltria: al 2' Giorgini calcia una punizione all'incrocio, ma l'ex Bellariva e Coriano Conti vola a togliere il pallone dalla porta. Al 7' il Misano passa in vantaggio con Simoncelli che sfrutta una respinta non impeccabile di Renzetti. Pronta reazione del Novafeltria: al 9' Castellani serve Galli, che a tu per tu con Conti calcia fuori. Poi Galli si infortuna e lascia il posto ad Astolfi. Al 27' Giorgini, galvanizzato dalle ultime prestazioni, sfiora ancora il gol, con una punizione vicina all'incrocio dei pali. Al 35' Giorgini ci riprova su punizione, il tiro viene respinto dalla barriera, si accende una mischia che si conclude con un tiro ravvicinato di Castellani respinto dal portiere. Al 36' Canini si libera e dal limite calcia fuori. Al 44' Conti compie un altro miracolo su una punizione rasoterra di Giorgini.

Nella ripresa al 52' Canini spreca clamorosamente la palla del pari, a tu per tu con Conti, vanificando lo splendido assist di Astolfi. Il forcing del Novafeltria continua, ma al 66' Conti, in giornata di grazia, si salva in angolo sul tiro dal limite di Giorgini. All'81' Simoncelli ha la palla del bis, ma Renzetti si oppone e respinge. Ancora i padroni di casa pericolosi in contropiede all'85', ma la difesa si salva in angolo, poi assedio finale del Novafeltria, ma senza occasioni di rilievo.

Un'altra bella prestazione del Novafeltria, in casa della prima in classifica, ma non premiata dal risultato: "Loro hanno fatto gol al primo tiro, ma siamo riusciti a prendere il comando del gioco. Sono affranti i miei ragazzi, ma Novafeltria deve essere contento dei propri giovani. C'è un grande futuro con questi giovani", commenta il tecnico Massimo Mancini.

"Di solito comandiamo tanto il gioco. Loro sono stati bravi, hanno tanta gamba, tanto dinamismo. Per noi è una vittoria atipica rispetto al solito. Ma siamo stati bravi a vincerla in un altro modo", le parole dell'allenatore del Misano Oscar Muratori.