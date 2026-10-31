Misano, nuova illuminazione LED allo stadio di Santamonica: consumi ridotti dell’80%

Quasi ultimati i lavori da 158.500 euro per sostituire il vecchio impianto degli anni Ottanta

Sono in via di ultimazione i lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del campo da gioco dello Stadio comunale di Santamonica, avviati lo scorso 5 ottobre. L’intervento ha consentito di sostituire il vecchio impianto, risalente alla fine degli anni Ottanta, con una tecnologia a LED più efficiente, affidabile e adatta alle esigenze delle società sportive del territorio.

Il nuovo impianto mantiene le quattro torri faro esistenti, ma sostituisce i 72 proiettori tradizionali con 20 apparecchi LED di ultima generazione. Una soluzione che consentirà di ridurre la potenza installata da circa 144 a 25 kW, con un risparmio stimato dei consumi elettrici pari all’80% e minori costi di manutenzione.

La nuova illuminazione è stata progettata per rispondere alle esigenze quotidiane dello stadio, utilizzato dalla squadra locale e per gli allenamenti serali delle società sportive, comprese le attività sulla pista di atletica, finora priva di un’illuminazione dedicata. Un sistema di gestione intelligente permetterà inoltre di regolare l’intensità della luce in base all’utilizzo, distinguendo tra partite, allenamenti e altre attività sportive, evitando consumi non necessari.

Per realizzare l’intervento il Comune ha stanziato 158.500 euro, interamente finanziati con risorse del bilancio comunale.

“Lo stadio di Santamonica è un ulteriore tassello di un percorso di efficientamento che riguarda gli edifici e gli impianti di proprietà comunale – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni – e che risponde alla volontà, come amministrazione, di investire sulle strutture pubbliche per renderle più efficienti, abbattere consumi e costi energetici e restituire ai cittadini impianti moderni e sicuri”.

“Lo sport a Misano è fatto di società, volontari e tanti ragazzi che si allenano ogni sera – aggiunge l’assessore allo sport Filippo Valentini –. Con la nuova illuminazione diamo loro un campo più sicuro e, per la prima volta, una pista di atletica utilizzabile anche nelle ore serali. È un investimento che guarda all’uso reale della struttura e al futuro delle nostre associazioni sportive”.