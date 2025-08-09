Misano: oltre 60 anni di acconciature e pieghe. Un premio per la storica parrucchiera Anna Maria

Il Sindaco di Misano ha consegnato una targa per riconoscere il prestigio dell'opera di Anna Maria Sensoli

Oltre 60 anni di acconciature e messe in piega, di relazioni e servizi alla comunità. Il Sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, accompagnato dall’assessore Filippo Valentini, ha consegnato una targa per riconoscere il prestigio e la storicità dell’opera di Anna Maria Sensoli, titolare del salone di acconciatura allestito proprio sotto casa, dove da 62 anni lavora tutti i giorni. In precedenza, aveva lavorato sempre nel settore ma nella zona mare.

“Intanto complimenti alla signora Sensoli per l’energia che esprime dopo tanto lavoro e nel guardare avanti con impegno– le parole del Sindaco – ma aggiungo anche il riconoscimento a nome di tutta la comunità misanese perché sono realtà fondamentali nel presidio delle zone più periferiche, coi servizi di prossimità per evitare spostamenti e l’importanza delle relazioni. Complimenti a Anna Maria Sensoli per la longevità e grazie per il suo spirito.

Insieme al Sindaco, parenti e amici della comunità di Misano Cella per festeggiare Anna Maria e il suo salone in via Tavoleto.