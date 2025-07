Misano ospita la Gt World Challenge 2025: tra i piloti della Sprint Cup anche Valentino Rossi

Saranno 42 le vetture in gara, eguagliato il record della pista del 2023

Lo spettacolo del Gt World Challenge powered by Aws torna a Misano World Circuit. Nel weekend, dal 18 al 20 luglio, la griglia del “Marco Simoncelli” ospiterà 10 marchi delle più importanti case automobilistiche – dalle italiane Ferrari e Lamborghini, le tedesche Audi, Bmw, Mercedes-Amg e Porsche, i prestigiosi brand britannici Aston Martin e McLaren, fino alle americane Chevrolet e Ford – per la sesta tappa del calendario. La serie, organizzata dalla Sro Motorsports Group, si divide equamente tra Endurance Cup e Sprint Cup, con ogni evento arricchito da numerose gare di supporto e attività per i fan, il tutto in un’atmosfera pensata per tutta la famiglia.

La gara fa parte della Sprint Cup, in cui ogni vettura è condivisa da due piloti, entrambi impegnati in una sessione di qualifica e in metà gara. Le vetture sono suddivise in quattro categorie altamente competitive: Pro, Gold Cup, Silver Cup e Bronze Cup. La classe Pro è riservata ai migliori piloti internazionali; Gold e Silver attraggono prevalentemente giovani talenti, mentre la Bronze unisce un pilota amatoriale a uno professionista.

L’appuntamento di questo weekend segna il decimo anniversario dalla prima visita della serie al Misano World Circuit, che condivide il record di maggior numero di gare della Sprint Cup (11) con Brands Hatch.

A Misano World Circuit è atteso uno schieramento di 42 vetture, che eguaglierà il record stabilito proprio su questa pista nel 2023. Ma non si tratta solo di numeri: il livello qualitativo è altissimo. Tra i piloti, infatti, troviamo alcuni dei migliori talenti internazionali. Torna in pista a Misano Valentino Rossi (BMW) che, dopo i due successi ottenuti nel 2023 e 2024, andrà in cerca del tris sul circuito di casa. Questo sarà l’unico appuntamento Sprint Cup del 2025 per Rossi che dividerà la Bmw #46 con un altro specialista di Misano, Raffaele Marciello.

Ci saranno, poi, altri nomi noti come Maro Engel (Mercedes-Amg), Arthur Leclerc (Ferrari), Marvin Kirchhöfer (McLaren) e Jordan Pepper (Lamborghini).

La giornata del sabato propone un programma ricco, con un’appendice serale da non perdere. Dalle 18:00 sarà possibile accedere al circuito e assistere ad uno spettacolo davvero suggestivo. La gara serale del Gt World Challenge prenderà il via alle 20:15, rendendo l’atmosfera ancora più suggestiva. Prima, alle 18:45, il pubblico potrà accedere alla Pit Walk, vedere i piloti da vicino e farsi firmare autografi. Nella Mwc Squadre, inoltre, ci sarà intrattenimento con musica live e Dj Set.

Giovedì dalle 19.00 in programma un ‘Media Event e Meet&Greet’ al Fico Fellas, sulla spiaggia di Riccione. I piloti Alberto Naska, Ajith Kumar, Maxime Martin, Jordan Pepper, Luca Engstler, Alessio Rovera, Eddie Cheever e Raffaele Marciello saranno a disposizione dei fans per foto e autografi.

Quello di Misano sarà uno dei weekend più intensi dell’intera stagione. In pista, oltre alla Sprint Cup, si correranno anche la Gt2 European Series powered by Pirelli, la Gt4 European Series powered by Rafa Racing Club, la Porsche Carrera Cup France e la Clio Cup Series