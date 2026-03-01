Misano presenta la stagione dei motori dalle piste da sci del monte Cimone

Presentati nella cornice dell’Appennino Emiliano il calendario e il piano investimenti 2026

È stato presentato ieri pomeriggio (Sabato 28 febbraio), nell’insolita cornice dell’Appennino Emiliano, il calendario 2026 del Misano World Circuit. Grazie alla sinergia con la Regione Emilia – Romagna, e con il prezioso supporto del Consorzio Stazione invernale del Cimone, l’evento che da tradizione apre la nuova stagione del “Marco Simoncelli” si è svolto nella Piazzetta di Passo del Lupo (Sestola), a 1.550 metri d’altitudine, con il Monte Cimone a fare da suggestivo fondale.

Una collaborazione nata dalla volontà di valorizzare la sinergia tra la montagna e la costa, anche grazie alla presenza di Visit Misano che ha offerto ai presenti un assaggio dell’ospitalità tipica romagnola, e di creare una connessione tra la pista da sci e quella del circuito di Misano.

A fare gli onori di casa il Sindaco di Sestola Fabio Magnani e il Presidente del Consorzio del Cimone Luciano Magnani.

Prima di svelare il programma sportivo 2026, il Managing Director Andrea Albani ha sottolineato che un’attività imponente come quella del Misano World Circuit è resa possibile da un gruppo di lavoro qualificato e da infrastrutture funzionali.

“Il 2025 ci ha permesso di porre le basi per consolidare il posizionamento del circuito e per crescere con la qualità delle manifestazioni – ha spiegato -. Il piano degli investimenti del Gruppo Financo non si ferma: anche quest’anno abbiamo in programma una serie di interventi, a partire dal rifacimento dell’asfaltatura dell’area paddock per migliore la viabilità pedonale e connettere meglio i flussi dalla Mwc Square verso il Paddock centrale, fino a raggiungere il paddock 4 che, in futuro, diventerà un altro importante snodo con la realizzazione di un nuovo spazio polifunzionale.

Sempre nell’area paddock andremo a completare gli spazi dedicati ai campi di padel con la realizzazione di una struttura di design che ospiterà spogliatoi e una zona lounge.

Per garantire servizi di qualità per la permanenza dei fans in circuito andremo a completare le opere di urbanizzazione della Mwc Square con l’ultima piazzetta che avrà uno spirito green.

Proseguiranno, inoltre, i lavori per la barriera fonoassorbente alla curva del Tramonto, che si completerà entro il prossimo anno e, a livello di tecnologie, andremo ad incrementare i ponti radio per una più puntuale copertura delle ricetrasmittenti, a cui si somma il rifacimento della sala regia per le forze dell’ordine”.

Roberta Frisoni, Assessora al Turismo, commercio e sport Regione Emilia-Romagna “Oggi lanciamo un messaggio chiaro: dalle piste del Monte Cimone alle curve del Misano World Circuit, l’Emilia-Romagna si presenta come un’unica grande piattaforma capace di unire territori in una strategia condivisa di promozione e sviluppo. Due eccellenze sportive differenti ma complementari, in grado di attrarre pubblici diversi e di rafforzare la reputazione internazionale della nostra regione. Il calendario 2026 conferma il ruolo centrale di Misano nel motorsport mondiale, a partire dal Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGp, evento di punta per affluenza e impatto economico, insieme all’Emilia-Romagna Round del WorldSbk e agli altri appuntamenti di rilievo internazionale, consolidando il posizionamento della nostra regione come riferimento globale per il motorsport. Collegare montagna e costa attraverso lo sport significa rafforzare l’identità dell’Emilia-Romagna come destinazione attrattiva tutto l’anno, generando indotto, occupazione e nuove opportunità per le comunità locali”.

Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico "L’attività del Misano World Circuit è fondamentale per fare conoscere il nome di Misano Adriatico nel mondo e per gli importanti flussi turistici che è in grado di generare per l’intera Provincia, anche al di fuori del tradizionale calendario estivo. Con i vertici e con il personale del circuito operiamo in piena sinergia e la presenza di Visit Misano in questa location è riprova della collaborazione che ci consente di valorizzarci a vicenda”.

Giovanni Copioli, Presidente FMI "Il Misano World Circuit è uno dei punti di riferimento in Italia per la Federazione Motociclistica Italiana. Nella MWC Square sorge il nostro Centro Tecnico Federale e in pista svolgiamo numerosissime manifestazioni, tra cui la CIV Racing Night in programma l'ultimo weekend di luglio. Come la FMI, anche questo impianto diversifica e aumenta ogni anno le sue proposte verso gli utenti per dare impulso al motorsport. Un'attitudine che condividiamo con il Managing Director Andrea Albani e la sua squadra, che ringrazio per la costante collaborazione".

La presentazione del calendario 2026 del Misano World Circuit è stata anche l’occasione per svelare il poster ufficiale dell’Emilia-Romagna Round del WorldSBK, appuntamento in programma al “Marco Simoncelli” dal 12 al 14 giugno.

Francesco Valentino, Head of WorldSBK Commercial & Marketing Department, ha tracciato un profilo del round di Misano, definendola come una “storia di successo”.

“Dal 1988 ad oggi sono 39 le edizioni del WorldSBK disputate e Misano, con 33 edizioni, è il terzo circuito per numero di gare ospitate – ha spiegato -. Con una media di circa 10 milioni di spettatori, l’Emilia-Romagna Round è la tappa che registra, negli ultimi anni, l’audience televisiva superiore a tutto il calendario e anche a livello di presenze in circuito il round di Misano è quello che vanta i numeri più importanti. Nel 2025 sono stati oltre 76 mila gli spettatori, un trend che, se si escludono gli anni del Covid, è in costante crescita dal 2015. Numeri, questi, che confermano l’importanza dell’Emilia-Romagna Round nel calendario del WorldSBK”.

Immortalati sul poster 2026 i piloti Nicolò Bulega e Stefano Manzi, accompagnati rispettivamente da Serafino Foti, Team Manager Aruba.it Racing Ducati Superbike, e da Filippo Conti e Simone Bustreo, Team Principal e Team Manager del Team GYTR GRT Yamaha.

Il calendario 2026

Gli Open Games dello scorso weekend hanno di fatto dato il via al calendario 2026 che entrerà nel vivo nel mese di aprile e si concluderà a novembre. All’interno trovano conferma tutti i grandi appuntamenti internazionali: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, confermato fino al 2031, l’Emilia-Romagna Round del WorldSbk, l’unica tappa italiana dell’European Truck Racing Championship, il mondiale JuniorGP e GT World Challenge, fresco di rinnovo fino al 2028 e che quest’anno sarà accompagnato, nella serata di sabato, da Elektronfest, un grande evento musicale che miscelerà elettronica, ritmo e performance made in Italy con artisti e Dj di grande fama come Planet Funk, Dj Ralf, L3UM4S, alias musicale di Samuel, Fresco oltre a Cromadisco, Deledda e Viceversa.

Dal 3 al 5 luglio tornerà il World Ducati Week, il più grande raduno di Ducatisti e appassionati di due ruote che coinciderà con le celebrazioni per i 100 anni di Ducati.

Altro anniversario importante è quello che riguarda il 60° anniversario dell’Automotoclub Storico Italiano, il cui culmine degli eventi celebrativi si terrà a fine settembre a Misano World Circuit con l’ASI Festival, evento che radunerà tutte le tipologie di veicoli storici.

Confermati anche l’Italian Bike Festival, l’EICMA Riding Fest e la CIV Racing Night, oltre a tutta una serie di appuntamenti resi possibili anche da una sempre più stretta integrazione con gli operatori della MWC Square. Tra le novità, infine, la nuova collocazione a inizio agosto del Misano Classic Weekend.