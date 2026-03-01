Misano promuove la propria offerta turistica con uno speciale "beach party" sulle Dolomiti

Un modo per intercettare i turisti, attirati in gran numero dalla bella giornata di sole

In attesa di accogliere i turisti sulle proprie spiagge, Misano Adriatico è salito in alta quota per portare un assaggio della propria ospitalità e per promuovere la propria offerta turistica.

Ieri, in occasione della presentazione del calendario sportivo del Misano World Circuit sulle nevi del Monte Cimone, una delegazione di Visit Misano, insieme al Sindaco Fabrizio Piccioni, all’Assessore al Turismo Marco Dominici e al Presidente della Fondazione Luigi Bellettini, ha presenziato all’evento portando il calore tipico romagnolo, l'immancabile piadina, Sangiovese DOC, sorrisi e folklore.

Un modo per intercettare i turisti, attirati ieri in gran numero dalla bella giornata di sole, e far conoscere Misano Adriatico non solo come meta balneare, ma anche per le numerose esperienze e gli eventi che può offrire durante tutto l’anno.

Dalle nevi dell’Appennino il prossimo weekend ci si sposterà su quelle delle Dolomiti: sabato 7 marzo, infatti, a Obereggen, cuore del comprensorio Latemar Dolomites, andrà in scena per il terzo anno consecutivo l’evento “Beach Party a 2000 metri d’altezza”, il gemellaggio tra Misano Adriatico e la località altoatesina.

Lo snowpark si trasformerà in una “spiaggia bianca” per il Beach Party nell’ambito di un evento sportivo organizzato dall’associazione Skateboardproject di Bolzano col fondamentale contributo della società impianti Obereggen Latemars Spa. Il vincitore dell‘evento riceverà due biglietti per il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini.

Il gemellaggio Obereggen-Misano, nato da un’idea del consulente marketing Antonino Minchillo, oggi vede come terza, grande protagonista l’Azienda di Soggiorno di Bolzano. Lo scorso gennaio Visit Misano - Fondazione Misano ha usufruito di un’area per promuovere la stagione estiva all’interno dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, che vede tra i suoi sponsor la società impianti Obereggen Latemar Spa. Dal 16 al 19 aprile, inoltre, Misano Adriatico sarà presente alla Fiera del Tempo Libero a Bolzano.