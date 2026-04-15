Misano pronto a riaccogliere Massimo Cacciari: lezione sulla filosofia dell'arte, partendo da Van Gogh
Appuntamento al cinema teatro Astra venerdì 17 aprile
Dopo il successo della data d’apertura con Adriana Cavarero, venerdì 17 aprile torna l’appuntamento con la rassegna filosofica Ritratti d’Autore. A salire sul palco del Cinema Teatro Astra sarà, ancora una volta, Massimo Cacciari che, di fronte al pubblico di Misano, terrà una lectio di filosofia dell'arte a partire da Van Gogh. Sarà un incontro intenso, capace di coniugare rigore filosofico e sensibilità artistica, attraverso il quale Cacciari accompagnerà i presenti in un percorso di riflessione sull’essenza dell’arte, sul genio creativo e sull’inquietudine interiore che attraversa l’intera produzione di Van Gogh, in un dialogo tra pensiero e immagine, parola e colore.
Tutti gli incontri, in scena al Cinema Teatro Astra (via D’Annunzio 20), avranno inizio alle ore 21:00. L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti.