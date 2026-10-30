Domenica 8 novembre Misano Pulita: una giornata ecologica per coinvolgere cittadini e associazioni

Volontari, scuole, scout e Comitati di Quartiere impegnati nella pulizia delle aree pubbliche e nella sensibilizzazione alla raccolta differenziata

Prendersi cura dell’ambiente attraverso un gesto concreto di senso civico e amore per il proprio territorio. Con questo obiettivo il Comune di Misano Adriatico presenta “Misano Pulita”, la prima Giornata Ecologica Diffusa, un’iniziativa promossa dall’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con i Comitati di Quartiere, le istituzioni scolastiche, le numerose associazioni del territorio, il gruppo scout di Misano, l’associazione volontari di Protezione Civile Misano 2030 e il Gruppo Hera. L’evento è in programma domenica 8 novembre, dalle ore 9:30 alle 12:00 (con ritrovo fissato per le ore 9:15), e vedrà la partecipazione attiva della comunità nelle diverse frazioni del Comune per un’azione collettiva di pulizia delle aree pubbliche e non e di sensibilizzazione alla raccolta differenziata. Un appuntamento speciale a cura del Gruppo Scout Agesci, e aperto agli studenti e ai giovani del territorio, anticiperà le attività nella giornata di sabato 7 novembre alle ore 15:30 presso il Parco Mare Nord di Misano Mare. "Nessun cambiamento virtuoso è possibile senza la collaborazione di chi il territorio lo vive ogni giorno – commenta l’assessore all’Ambiente Nicola Schivardi -. I veri protagonisti di questo progetto sono coloro che scenderanno in strada con noi: senza il contributo di cittadini, scuole e associazioni sarebbe stato impossibile realizzare un'iniziativa così diffusa. Un valore aggiunto straordinario è la risposta trasversale del nostro tessuto associativo: i Comitati di Quartiere, le associazioni ambientalistiche, ma anche quelle sportive, le associazioni legate al turismo e al sociale. La forza di questa iniziativa sta proprio nella sua natura diffusa, dimostrando che l'educazione ambientale e il senso civico si fanno sul campo, tutti insieme”. Il Comune di Misano Adriatico provvederà a fornire a tutti i partecipanti sacchi e guanti necessari per le attività di raccolta.

Sabato 7 novembre (Ore 15:30)

Misano Mare: Parco Mare Nord (Sede Scout).

Domenica 8 novembre (0re 9.15)

Misano Monte: Centro di quartiere, via Enrico De Nicola.

Misano Cella: Centro di quartiere, piazza Galileo Galilei.

Villaggio Argentina: Centro di quartiere, piazza Pio X.

Santamonica: Centro di quartiere, via Puccini 54.

Belvedere: Parco Canadà.

Misano Brasile: Piadineria il Chioschetto.

Scacciano: Centro di quartiere, Piazza Malatesta.

Portoverde: Piazzale Colombo.