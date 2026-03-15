Gambettola espugna Misano, bene Savignanese e Novafeltria: il punto sul Girone D di Promozione

Il Riccione vince 1-0 il confronto playoff con il San Pietro in Vincoli, Bellaria Igea Marina sconfitto a Cesenatico

A cura di Riccardo Giannini

Il Misano scivola a Gambettola, la Savignanese prova ad accorciare: la 28esima giornata registra la sconfitta casalinga, inattesa, dei ragazzi allenati da Muratori, che cedono a sorpresa 1-0. Il Gambettola, grazie al gol di Pertutti e ai tre punti conquistati oggi, esce dalla zona playout. La Savignanese regola 1 a 0 la Stella, gol di Mazza, e si riporta a -7. Il Cervia scivola in casa del Classe e il Novafeltria ne approfitta, agganciando i cervesi al terzo posto grazie al 2-1 di Secchiano, firmato da Renzi e Frihat. Bellariva battuto, nonostante l'eurogol del momentaneo pari, a firma dell'ex Pietracuta Pierini. Il Diegaro regola 3-1 il Bagnacavallo, vittorie casalinghe, con lo stesso punteggio di 1-0, anche per il Bakia a spese del Bellaria Igea Marina di Achille Fabbri e Riccione contro il San Pietro in Vincoli, in una concitata sfida per i playoff. A decidere l'incontro è un diagonale di Pasolini, ben servito dal solito Cremonini.

Savignanese - Stella 1-0

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Alberighi, Lombardi, Bullini (22' st Bernardi), Nicolini (19' st Bottini), Angeli, Gravina (38' st Stambolla), Dimilta. A disp.: Zannoni, Brighi, Scarponi, Magnani, Ridolfi, Toni. All.: Prati.

STELLA: Temeroli, Celli (8' st Ceccarelli), Alvisi (44' st Zavaglia), Belicchi, Gabrielli, Arduini (15' st Cristiani), Fantini (8' st Marchini), Bartolani, Foschi, Greppi, Betti (26' st Guidomei). A disp.: Amaducci, Belletti, Maioli, Ulloa Brito. All.: Bianchi.

ARBITRO: Trevisani di Ferrara

RETI: 10' pt Mazza.

AMMONITI: Possenti, Angeli, Belicchi, Gabrielli.

Misano - Gambettola 0-1

MISANO: Conti, Fabbri (10' st Laro), Di Pollina, Madonna, Rossi, Valeriani, Tamagnini (1' st Simoncelli), Kolpachkov, Villanova, Scarponi (30' st Castro), Alvisi (20' st Iacovetta). A disp.: Orsini, Politi, Bacchiocchi, Gudenzoni, Maltoni. All.: Muratori.

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi, Diedhiou, Rushiti (8' st Turci), Raimondi, Cicognani, Camaj (29' st Falaschi), Chiaruzzi, Longobardi (16' st Marfella), Noschese, Pertutti. A disp.: Smeraldi, Piraccini, Mustafa, Rabello, Dhepa, Orioli. All.: Forchino.

ARBITRO: Sirotti di Cesena.

RETI: 41' pt Pertutti.

AMMONITI: Scarponi, Maddona, Di Pollina, Villanova.

ESPULSI: Kolpachkov (a fine partita).

Novafeltria - Bellariva 2-1

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (43' st T.Pavani), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (25' st Canini), Galli (15' st Frihat), Castellani (40' st Medici), Camara (15' st Bardeggia). A disp.: Tani, Carbonara, Tamagnini, Ciccioni. All.: Mancini.

BELLARIVA: Starna, Zighetti (30' st Bordoni), Fini, Zamagni (39' st Piastra), Cruz (42' st A.Fabbri), Tonini, D'Adamo Sandri (25' st Gennari), Morolli (34' st Magrotti), Pierini, Medi, Bargelli. A disp.: Lazzarini, S.Ronci, Berlini, Vari. All.: D.Morolli.

ARBITRO: Vittorelli di Rimini.

RETI: 9' pt Renzi, 22' pt Pierini, 25' st Frihat.

AMMONITI: D'Adamo Sandri, Tonini, Gennari.

Riccione - Spiv 1-0

RICCIONE: Barbanti, Labudiak, Giunchi, Matteoni, Difino, Mussoni, Serafini, Diop, Pasolini (37' st Pierri), Cremonini, Tonini (31' st Bellavista). A disp.: Crescentini, Kacmoli, Ricci, Mantovan, Shehi, Polverelli, Merli. All.: Mugellesi.

SPIV: Baldassarri, Maretti (32' st Luzi), Borgini, Lombardi (41' st Lombardi), Zoli, Boschi, Gollinucci, Zoffoli, Curella, Ulivieri (25' st Otoe), Montemaggi (39' st Tombetti). A disp.: Nestola, Manfredi, Brandolini, Montanari, Castagnoli. All.: Biserni.

ARBITRO: Addison Pantera di Faenza.

RETI: 5' pt Pasolini.

AMMONITI: Giunchi, Serafini, Boschi, Difino.

Bakia - Bellaria Igea Marina 1-0

BAKIA: Hysa, Polini, Bandieri (15' st Qatja), Fiaschini, Foschi, Canarecci, Bravaccini, Guagneli (46' st Bonoli), Sorrentino (40' st Giunchi), Toromani (15' st Pulzetti), Fe.Nava (33' st Baroni). A disp.: Giustore, Fr.Nava, Fall, Quadrelli. All.: Durante.

BELLARIA: Tosi, Caverzan (10' st Kasalla), Grossi, Righini, Zamagni, Pasolini, D'Orsi (30' st Grassi), Facondini, Falchero, D'Elia (45' st L.Zammarchi), Muci (30' st Vitali). A disp.: Chiarabini, A.Zammarchi, Zanotti, Casali, Conti. All.: A.Fabbri.

ARBITRO: Hlovyak di Bologna.

RETI: 25' pt Fiaschini.

AMMONITI: Fiaschini, Facondini, Giunchi.

Diegaro - Bagnacavallo 3-1

DIEGARO: Stella, Donati (40' st Fiumi), Frosio, Scarponi, Tamburini, Soumahin, Mazzuoli (44' st Hassler), Baldinini, Guarino (38' st Giorgini), Bonandi (24' st Savelli), Ensini (34' st Giacalone). A disp.: Zammarchi, Torelli, Campanini. All.: Bonacci.

BAGNACAVALLO: Grandi, Zalambani, Albonetti, Bernabei, Bucci (23' st Gasparri), Domi (46' st Bejaoui), Ndiaye, Mazzotti (38' st Stanghellini), Regoli (36' st Rubbi), Calderoni, Camara. A disp.: Minardi, Rubbi, Rondelli, Gasparri, Piva. All.: Neri.

ARBITRO: Giardino di Modena.

RETI: 1' st Camara (rig.), 8' st Mazzuoli, 13' st Ensini, 30' st Savelli.

AMMONITI: Baldinini, Scarponi, Camara.

Altre gare

Civitella - Roncofreddo 2-2 (18' pt aut. Vivo, 46' pt Tshomi, 5' st Lessi, 38' st rig. Zavatta).

Classe - Cervia United 2-1 (9' pt Bullini, 26' pt Andreani, 45' pt Polidori).

Riposa: Reno.

Classifica

Misano 58, Savignanese 51, Novafeltria e Cervia 48; Riccione 44, Spiv 43, Bakia 42, Stella 41, Diegaro 38, Roncofreddo 31, Gambettola 29, Civitella 28; Reno 26, Classe 21; Bellariva 21, Bellaria Igea Marina e Bagnacavallo 20.