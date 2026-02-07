Misano ricorda Mattia Ahmet Minguzzi: giovani studenti in riflessione sulla violenza giovanile

"Iniziativa sul tema della fragilità e della violenza nel mondo giovanile”

A pochi giorni dal primo anniversario dalla morte di Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio quattordicenne dello chef misanese Andrea Minguzzi scomparso il 9 febbraio 2025 a seguito delle coltellate infertegli da due minorenni in un mercato di Istanbul, alcune classi terze delle scuole di Misano si sono ritrovate ieri mattina in Biblioteca, nella sala a lui intitolata lo scorso maggio.

Insieme al Vicesindaco e Assessore alla pubblica istruzione Maria Elena Malpassi, alla dirigente Stefania Menichella e alla professa Licia Pari, è stato osservato un minuto di silenzio, seguito da una riflessione sull’accaduto e sul tema della violenza nel mondo giovanile.

“Questo incontro – spiega il Vicesindaco Malpassi – è sola una delle tante iniziative di sensibilizzazione, anche nel ricordo di Mattia Ahmet Minguzzi, rivolta ai nostri giovani sul tema della fragilità e della violenza nel mondo giovanile”.

"Con le iniziative che realizziamo – aggiunge la dirigente scolastica Menichella - il nostro impegno è accompagnare i ragazzi ad una corretta lettura di una società così complessa, quale quella in cui stanno crescendo".