Misano shock, continua la crisi: all'Edelweiss basta un tempo (3-1)
Per i misanesi un solo punto nelle prime quattro giornate di campionato, gara già chiusa nel primo tempo
Edelweiss - Misano 3-1
EDELWEISS: Stella, Zoli, Benini (20' st Vokkri), Bentini, Grizzi, Frabetti, Tassinari (30' st Milanesi), Branchetti, Bagnolini (40' st Brandino), Farabegoli (37' st Lo Giudice), Messou (1' st Strada). A disp.: Girani, Bandini, Fabbri, Amadori. All.: Fontana.
MISANO (4-2-3-1): Giardini - Gudenzoni, Valeriani, Maioli (30' pt Camara), Ceccarelli - Vagnarelli, Voltasio (1' st D'Adamo Sandri) - Tamagnini (15' st Torsani), Simoncelli (33' st Bacchiocchi), Pecci - Castro. A disp.: Chiarabini, Politi, Fraternali, Bellocchi, Gennari. All.: Zagnoli.
ARBITRO: Isacco di Bologna.
RETI: 12' pt Branchetti, 25' pt Bentini, 36' pt Messou, 42' st Torsani.
AMMONITI: Messou, Valeriani, Branchetti.
EDELWEISS Il Misano non ingrana: l'Edelweiss fa il bis in casa, chiudendo la pratica già nella prima frazione. Domina nel primo tempo la squadra allenata da Fontana, in vantaggio al 12' con un tiro da fuori area di Branchetti che toglie le ragnatele dall'incrocio. Al 25' Bentini fa il bis incrociando il tiro dalla distanza, nulla da fare per Giardini. Al 36' l'Edelweiss fa tris ancora da fuori area con Messou, su indecisione della difesa ospite, sorpresa da un lancio lungo. Nella ripresa la reazione del Misano, che pure conquista il predominio territoriale, è troppo blanda: Stella non viene mai chiamato a interventi difficili. Nel finale Torsani accorcia di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma non basta per accendere i minuti conclusivi della gara.