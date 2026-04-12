Misano si salva al 99' a Diegaro, campionato riaperto: Savignanese a -2. Super Stella regola il Riccione

Bellaria: terza vittoria consecutiva con mr. Fabbri, Novafeltria battuto 3-0

Il Misano evita al 99' la terza sconfitta nelle ultime quattro gare: Tamagnini segna il gol del 2-2 a Diegaro, oramai senza grandi obiettivi di classifica, un risultato che lancia la Savignanese. I gialloblu di Prati espugnano il campo della Reno grazie a un secco 3-0 e accorciano a -2. Tanti rimpianti per il Cervia, che ha una partita in meno rispetto a Misano e Savignanese: i gialloblu perdono in casa con il Civitella e rimangono a -8 dalla vetta. In chiave playoff, un Novafeltria sazio dopo la coppa perde contro il redivivo Bellaria allenato dall'ex Fabbri, che festeggia la terza vittoria consecutiva: Muci, autore di una doppietta, è il mattatore nel sorprendente 3-0 finale. Ne approfitta la Stella, che regola 3-1 il Riccione e si porta a -1 dal quarto posto occupato dai novafeltriesi. Preziosi punti salvezza anche per il Gambettola e il Roncofreddo, a spese del Classe e del San Pietro in Vincoli.

Diegaro - Misano 2-2

DIEGARO: Stella, Donati, Frosio, M.Scarponi (43' st Giorgini), Tamburini, Soumahin, Mazzuoli, Baldinini, Guarino, Pasini (12' st Hassler), Ensini (45' st Giacalone). A disp.: Zammarchi, Fiumi, Campanini, Savelli, Torelli, Bonandi. All.: Bonacci.

MISANO: Conti, Fabbri (34' pt Bacchiocchi), Di Pollina, Madonna, Rossi, Valeriani, Tamagnini, Kolpachkov (41' st Alvisi), Iacovetta, Simoncelli, Villanova (28' st Castro). A disp.: Orsini, Politi, Gudenzoni, Fraternali, Pacos, Maltoni. All.: Muratori.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 28' pt Guarino, 45' pt Iacovetta, 27' st Hassler, 54' st Tamagnini.

AMMONITI: Fabbri, Donati, Kolpachkov, Pasini, Guarino.

Reno - Savignanese 0-3

RENO: Palermo, Gabelli, Bottini, Patti (26' st Ortelli), M.Prati (30' st Mazzavillani) Taroni, Kema (15' st Muratori), Bolognesi, De Vincenzo, De Rose, Cobrescu. A disp.: Lenzi, Argelli, Correnti, Bazzocchi, Giordano, Andrini. All.: Benedetti.

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Scarponi, Lombardi, Toni, Nicolini (15' st Altieri), Angeli (23' st Angelini), Gravina, Dimilita (25' st Stambolla). A disp.: Zannoni, Alberighi, Pianini, Ridolfi, Bernardi, Bullini. All.: Prati.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 8' st Toni, 38' st Bolognesi (aut.), 48' st Altieri.

AMMONITI: De Rose, Bottini, Taroni, Muratori, Mazzavillani, Scarponi, Angelini.

Stella - Riccione 3-1

STELLA: Temeroli, Maioli (1' st Zavaglia), Betti, Belicchi (35' st Guidomei), Alvisi, Arduini, Marconi (27' st Ulloa Brito), Fantini, Greppi (38' st Cicchetti), Pigozzi, Marchini (13' st Bartolani). A disp.: Ferri, Ceccarelli, Cristiani, Foschi. All.: Bianchi.

RICCIONE: Crescentini, Difino, Giunchi (27' st Bortone), Sottile, Manfroni, Ubaldi (1' st Diop), Serafini (27' st Matteoni), Mussoni (37' st Protti), Pasolini, Cremonini, Polverelli (9' st Bellavista). A disp.: A.Mugellesi, Labudiak, Tonini. All.: G.Mugellesi.

ARBITRO: Reggiani di Finale Emilia.

RETI: 6' pt Greppi, 42' pt Pigozzi, 25' st Greppi, 41' st Pasolini.

AMMONITI: Maioli, Ubaldi, Cremonini, Marchini, Sottile, Pasolini.

Bellaria - Novafeltria 3-0

BELLARIA: Tosi, Grossi (46' st Caverzan), Cristiani, Zamagni, Pasolini, Zanotti, Loi (24' st D'Orsi), D'Elia, Vitali (26' st Falchero), Muci (36' st Zarrelli), Facondini (41' st Grassi). A disp.: Chiarabini, Casali, A.Zammarchi, Kasalla. All.: Fabbri.

NOVAFELTRIA: Tani, T.Pavani (24' st Carbonara), A.Pavani, Medici (1' st Guerra), Renzi (34' st Tamagnini), Giorgini, Piva, Castellani (1' st Canini), Galli, Bardeggia, Frihat (1' st Camara). A disp.: Grazia, Giulianelli, Cecchetti, Astolfi. All.: Mancini.

ARBITRO: Zullo di Bologna.

RETI: 24' pt Cristiani, 9' st e 35' st Muci.

AMMONITI: Loi, Muci.

Gambettola - Classe 1-0

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi, Diedhiou, Pertutti, Raimondi, Cicognani, Marfella (15' st Falaschi), Chiaruzzi (30' st Camaj), Longobardi, Noschese, Turci. A disp.: Onofri, Rushiti, Thiaw, Rabello, Loreto, Dhepa, Piraccini. All.: Forchino.

CLASSE: Zollo, Stefani (30' st Ponticelli), Cavallari, Santarelli, Ragazzini, Bastari (28' st Gallegatti), Andreani, Polidori, Rakaj, Sassi (39' st Bazzocchi), Balaj (23' st Balzani). A disp.: Roncagli, Padoan, Brunelli, Renzi, Nicoli. All.: Polidori.

ARBITRO: Festa di Faenza.

RETI: 45' pt Pertutti.

AMMONITI: Chiaruzzi, Marfella, Longobardi, Stefani, Bastari, Polidori.

Le altre gare

Bagnacavallo - Bakia 2-1 (7' st Camara, 39' st Qatja, 40' st Calderoni).

Cervia United - Civitella 0-1 (31' pt Gregori).

Spiv - Roncofreddo 1-2 (5' pt Scarponi, 15' pt Zavatta, 7' st Agostini).

Riposa: Bellariva

Classifica

Misano 62, Savignanese 60, Cervia 54, Novafeltria 49; Stella 48, Spiv e Bakia 45, Riccione 44, Diegaro 42; Roncofreddo 34, Civitella 33; Gambettola 32, Bellaria e Bagnacavallo 29, Reno 26; Bellariva 25, Classe 22.