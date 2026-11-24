Calcio giovanile Misano, sorride la Juniores U19 Elite. Debutto in prima squadra di Paci

Battuta laSammaurese 3-1, la squadra di Iencinella esce dalla zona calda. Seconda vitoria di fila. Cade la Under 18 Reg. contro il Santarcangelo

Una vittoria ed una sconfitta è il bilancio delle squadre giovanili del Misano, Juniores Under 19 Elite e Under 18 Regionale. Intanto il centrocampista Alessandro Paci, classe 2009, è stato aggregato in pianta stabile in prima squadra e domenica scorsa ha debuttato dal primo minuto nella vittoriosa trasferta di Bellaria. Con soddisfazione del club, si tratta di un altro ragazzo del settore giovanile che si affaccia in prima squadra.

JUNIORES UNDER 19 ELITE

Nello scontro diretto contro la Sammaurese, prestazione eccellente della squadra di Iencinella che centra il terzo risultato utile di fila (due vittorie consecutive e in precedenza un pareggio): successo per 3-1. Il primo tempo si è chiuso sul 2-0 con reti di Cavallo su rigore procurato dallo stesso Cavallo e di Anatriello con un tiro da fuori area dopo una punizione sulla destra. Il tris firmato da bomber Bartoli, poi la squadra avversaria accorcia le distanze a partita già in ghiaccio. Nota stonata l’infortunio alla caviglia al tramonto della prima frazione di Carloni, anche lui in odore di prima squadra.

In virtù di questo successo, il Misano ha superato in classifica la Sammaurese portandosi fuori dalla zona calda.

Prossimo match a Budrio sabato alle ore 15 contro il Castenaso, che è a +4 sul Misano.

MISANO: Bruschi, Conti, Carloni (40’ pt. Mulazzani), Fabbri, Bacchini, Mosca, Cavallo, Cobo, Bartoli, Anatriello, Berardinelli. Nella ripresa sono entrati: Giuranna, Del Medico, Ceccolini. All. Iencinella.

UNDER 18 REGIONALE

Dopo tre successi di fila si ferma la corsa della squadra di Iencinella in cui erano schierati diversi giocatori della Juniores Under 19 Elite. Sconfitta nella sfida casalinga contro il Santarcangelo: 0-2 il finale. Un calcio di rigore all’alba del match, causato da una ingenuità in fase difensiva, ha messo il match in salita; al 35’ il raddoppio ospite con una bella giocata in area. Nella seconda frazione il Misano ha attaccato, creato occasioni con Anatriello e Bartoli in particolare, senza però trovare la via del gol.

In virtù di questo successo il Misano resta quarto in classifica (20 punti) alle spalle del alle spalle del Rimini capolista (33), Santarcangelo (27) e San Vittore (23).

Prossimo turno domenica alle ore 10 sul campo di Villaggio Argentina contro il capolista Rimini (11 vittorie in 11 partite).

MISANO: Gambuti, Mulazzani, Ceccolini, Bacchini, Carlini, Fabbri, Del Medico, Aliu, Bartoli, Anatriello, Giuranna. Nella ripresa sono entrati: Conti e Diana A. All. Iencinella.

