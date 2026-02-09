Misano, spaccia sul lungomare: arrestato 21enne con cocaina e contanti

I Carabinieri di Riccione arrestano un 21enne albanese, domiciliato nel Riminese, per detenzione di droga da spaccio.

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno tratto in arresto un 21enne di origini albanesi, incensurato e domiciliato nel Riminese, accusato dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La cattura è maturata nel corso di un mirato servizio per il contrasto allo spaccio sul territorio di Misano Adriatico. I militari, osservando i movimenti dei passanti, hanno notato il giovane cedere un involucro a un coetaneo che, in cambio, gli ha consegnato qualcosa, poi risultata una banconota da 50 euro. I due sono stati subito fermati e controllati: l'acquirente è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, mentre la perquisizione estesa al cittadino albanese e al suo domicilio temporaneo, presso una struttura ricettiva della zona, ha consentito di rinvenire ulteriori 7 dosi della medesima sostanza e circa 800 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell'attività illecita. Per i due soggetti sono scattati i provvedimenti previsti dalla legge: per il giovane acquirente la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti, mentre il 21enne albanese è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Riccione in attesa del giudizio direttissimo fissato nella mattinata odierna presso il Tribunale locale.