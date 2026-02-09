Altarimini

Misano, spaccia sul lungomare: arrestato 21enne con cocaina e contanti

I Carabinieri di Riccione arrestano un 21enne albanese, domiciliato nel Riminese, per detenzione di droga da spaccio.

A cura di Riccardo Valentini Redazione
09 febbraio 2026 15:08
Misano, spaccia sul lungomare: arrestato 21enne con cocaina e contanti - Foto Ansa
Foto Ansa
Misano Adriatico
Cronaca
Condividi

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno tratto in arresto un 21enne di origini albanesi, incensurato e domiciliato nel Riminese, accusato dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La cattura è maturata nel corso di un mirato servizio per il contrasto allo spaccio sul territorio di Misano Adriatico. I militari, osservando i movimenti dei passanti, hanno notato il giovane cedere un involucro a un coetaneo che, in cambio, gli ha consegnato qualcosa, poi risultata una banconota da 50 euro. I due sono stati subito fermati e controllati: l'acquirente è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, mentre la perquisizione estesa al cittadino albanese e al suo domicilio temporaneo, presso una struttura ricettiva della zona, ha consentito di rinvenire ulteriori 7 dosi della medesima sostanza e circa 800 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell'attività illecita. Per i due soggetti sono scattati i provvedimenti previsti dalla legge: per il giovane acquirente la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti, mentre il 21enne albanese è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Riccione in attesa del giudizio direttissimo fissato nella mattinata odierna presso il Tribunale locale.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini