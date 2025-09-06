Misano, sport e sensibilizzazione: la Nazionale di Pallavolo della Polizia contro la violenza di genere

Dal 7 al 9 settembre, un raduno di allenamenti e incontri

Tre giorni di sport e sensibilizzazione a Misano Adriatico, dal 7 al 9 settembre, con il raduno della Nazionale di Pallavolo delle Polizie d’Italia. Non solo allenamenti e incontri, ma anche un momento di riflessione dedicato a un tema cruciale: la lotta alla violenza sulle donne.

Il programma prevede infatti un evento al Teatro Astra di Misano, dove interverranno il Pubblico Ministero Davide Ercolani – che approfondirà il “codice rosso” e l'andamento delle indagini che riguardano la violenza di genere nel territorio riminese– e l’associazione MondoDonna, che porterà testimonianze dirette di chi ha vissuto esperienze di violenza. Accanto a loro, rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui il prefetto di Rimini, funzionari della questura, comandanti di carabinieri, guardia di finanza e polizie locali di Cattolica e Riccione.

L' Allenatore della Nazionale Valter Procucci, “Questi eventi, che avvengono in concomitanza con i raduni sportivi, hanno come obiettivo quello di fare conoscere sempre qualcosa a livello nazionale. In questo caso abbiamo scelto la violenza di genere"

Al termine della giornata, spazio al campo: la Nazionale maschile scenderà in campo al palazzetto di Cattolica per un’amichevole contro Ravenna. Un appuntamento che unisce lo spirito sportivo a un messaggio sociale forte, con l’obiettivo di far conoscere il lavoro della squadra e il suo impegno civile.