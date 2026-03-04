Misano, uno sportello per aiutare la gestione familiare di anziani e persone fragili

Lo sportello, a disposizione di badanti e famiglie, è attivo ogni martedì dalle 14:30 alle 16:30 nella Palazzina Bianchini

Nell’ambito del progetto distrettuale volto a sostenere l'integrazione e la qualità dell'assistenza familiare sul territorio, è attivo a Misano Adriatico un servizio integrato che si rivolge alle badanti e alle famiglie che necessitano di supporto nella gestione dell'assistenza domiciliare.

Lo sportello, che non è un semplice punto informativo ma offre un vero e proprio percorso di accompagnamento, è disponibile nella Palazzina Bianchini (via Repubblica 124) ogni martedì dalle 14:30 alle 16:30.

Per le badanti il servizio offre orientamento, supporto nella ricerca di occupazione, analisi delle competenze e informazioni su contratti e formazione; per le famiglie il servizio si traduce in supporto nella scelta della figura più idonea e nella mediazione per costruire un rapporto di fiducia.

Un aspetto fondamentale del progetto, inoltre, è quello del tutoraggio domiciliare, con visite a casa da parte di esperti per monitorare l'assistenza e offrire consigli pratici, segnalando eventuali criticità ai servizi sociali.

Per informazioni e appuntamenti contattare il numero 393 1635020 o scrivere una mail all’indirizzo [email protected].

Oltre a Misano, il progetto copre capillarmente il distretto con sportelli a Riccione, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna, Sassofeltrio, Montegridolfo e Saludecio.