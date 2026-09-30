Misano, via Repubblica si prepara al gran finale: da lunedì scatta la chiusura per l’asfaltatura

Ripartono dopo la pausa estiva i lavori di riqualificazione: il nuovo manto stradale sarà realizzato in tre fasi e l’intervento dovrebbe durare circa tre giorni

Sono pronti a ripartire, dopo la pausa estivi, i lavori di riqualificazione di via Repubblica a Misano, pronti a entrare nella loro fase finale. Per ultimare l’intervento, dopo la realizzazione dei nuovi marciapiedi, mancano all’appello l’asfaltatura di tutta la via, la realizzazione della nuova segnaletica e il completamento dell’arredo urbano. Da lunedì 5 ottobre via Repubblica sarà chiusa al traffico per la realizzazione del nuovo manto d’asfalto. L’intervento sarà realizzato in tre fasi che prevedono prima la chiusura dell’accesso dalla statale e, successivamente, dei due tratti tra via Gramsci e la stazione e tra via Gramsci e la statale 16. La completa asfaltatura dai via Repubblica dovrebbe richiedere tre giorni, con le chiusure progressive dei vari tratti che saranno debitamente segnalate, unitamente alle indicazioni per raggiungere le abitazioni e le attività.