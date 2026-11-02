Misano, voucher sport da 250 euro per bambini e ragazzi: domande entro il 30 novembre

Il Comune mette a disposizione sette contributi per sostenere le famiglie con figli dai 6 ai 17 anni con disabilità o particolari condizioni di salute

Sette contributi da 250 euro per aiutare le famiglie a sostenere i costi dell’attività sportiva dei propri figli. Il Comune di Misano Adriatico ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei Voucher Sport 2026, un’iniziativa finanziata dalla Regione Emilia-Romagna per favorire l’accesso allo sport e contrastare l’abbandono della pratica sportiva tra bambini e ragazzi.

Il bando è rivolto alle famiglie residenti a Misano con figli di età compresa tra i 6 e i 17 anni che presentino una disabilità certificata oppure una condizione di sovrappeso o obesità con complicanze, per la quale sia stata prescritta dal medico l’attività motoria o sportiva. Per accedere al contributo è necessario avere un ISEE non superiore a 30.000 euro.

Il voucher copre fino al 100% delle spese di iscrizione e frequenza a corsi e attività sportive per la stagione 2026/2027, fino a un massimo di 250 euro per ciascun minore. Sono ammesse le attività organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e da enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS. Il contributo può essere richiesto anche per iscrizioni già pagate prima della pubblicazione dell’avviso e per attività svolte al di fuori del territorio comunale.

“Le nostre società sportive svolgono ogni giorno un lavoro prezioso sul fronte dell’inclusione e della crescita dei ragazzi. Con il Voucher Sport vogliamo offrire un aiuto concreto alle famiglie e, allo stesso tempo, valorizzare il ruolo educativo dello sport e la sua capacità di contribuire al benessere dei più giovani. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna per le risorse messe a disposizione e l’Ufficio Sport per il lavoro di organizzazione e gestione dell’iniziativa”, commenta l’assessore allo Sport Filippo Valentini.

Le richieste dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 30 novembre 2026, utilizzando l’apposito modulo e scegliendo una delle seguenti modalità: consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (via Repubblica 140), invio tramite PEC all’indirizzo [email protected] oppure spedizione con raccomandata A/R. In quest’ultimo caso farà fede la data di ricezione da parte del Comune.

I sette voucher disponibili saranno assegnati sulla base di una graduatoria ordinata per valore ISEE crescente. La graduatoria sarà pubblicata riportando esclusivamente il numero di protocollo delle domande, nel rispetto della riservatezza dei richiedenti. Il contributo verrà erogato tramite bonifico bancario, a seguito della presentazione delle ricevute di pagamento, da consegnare entro il 31 gennaio 2027.

L’avviso pubblico e la relativa modulistica sono consultabili sul sito istituzionale www.misano.org e all’Albo Pretorio online. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sport al numero 0541 618465 o all’indirizzo e-mail [email protected]. L’ufficio riceve il lunedì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.