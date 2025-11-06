Misano World Circuit ospita le Lamborghini World Finals: ingresso gratuito con prenotazione

Oltre 80 Huracán in pista

Penultimo appuntamento stagionale a Misano World Circuit dove questa settimana scenderanno in pista tutti i protagonisti del Lamborghini Super Trofeo. Già da ieri, infatti, si sono accesi i motori per il sesto e conclusivo round delle tre serie continentali Europa, Asia e Nord America, mentre nelle giornate di sabato e domenica si terrà l’edizione 2025 delle Lamborghini World Finals.

Dopo tre anni, il Lamborghini Super Trofeo torna a fare tappa a Misano World Circuit e lo fa per la seconda volta in occasione delle Lamborghini World Finals, che si disputarono al “Marco Simoncelli” nel 2021.

Dieci gare per un totale di 500 minuti di spettacolo e adrenalina, oltre 79 Huracán Super Trofeo EVO2 e 129 piloti al via: sono solamente alcuni dei numeri di quello che rappresenta l'evento clou della stagione.

L’accesso per assistere allo spettacolo del Lamborghini Super Trofeo e delle Lamborghini World Finals è gratuita, previa prenotazione sul portale Ticketone.it ( https://www.ticketone.it/event/lamborghini-super-trofeo-world-finals-misano-world-circuit-20740970/ ).

La prenotazione gratuita permetterà l’accesso alle Tribune Coperte e al paddock, dove sarà possibile ammirare una serie di attrazioni, a cominciare dalla GT3 Huracán che ha trionfato all’ultima 24 Ore di Spa, in esposizione per il pubblico.

Domenica, dalle 8:00, sarà esposta la nuova Lamborghini Super Trofeo Temerario che sarà in gara dal 2027 e che sarà presentata in anteprima mondiale sabato sera, in occasione della cerimonia di premiazione del Super Trofeo 2025.

Tra le attività del paddock, al box 25 sarà possibile scattarsi una foto con gli iconici baffi della celebre campagna “Movember” nel photobooth dedicato, una iniziativa per sensibilizzare all’importanza della salute maschile e incoraggiare alle donazioni. Nella giornata di sabato 8 novembre sarà inoltre presente un rappresentante dell’associazione per raccontare al pubblico i progetti sostenuti a livello globale.

Al box Ducati sarà possibile ammirare le moto Panigale V4 Lamborghini e la Panigale V4S Tricolore e provarle nei test drive aperti a tutti i visitatori.

Si potranno vedere scendere in pista anche sette Lamborghini Essenza SCV12, la hypercar da pista in edizione limitata di 40 esemplari, progettata da Lamborghini Squadra Corse e disegnata dal Lamborghini Centro Stile.

Infine, domenica alle 16:30 il pubblico potrà assistere alla SuperTrofeo World Final Champion Ceremony.

Il programma di Misano, dopo le due sessioni di prove libere riservate alle tre serie continentali e le qualifiche del Lamborghini Super Trofeo Asia e Nord America andate in scena ieri, proseguirà questa mattina con le qualifiche riservate ai protagonisti monomarca europeo, divisi in due differenti raggruppamenti Pro-Pro Am e Am-Lamborghini Cup. Gara 1 della serie asiatica prenderà il via alle 11.25, mentre quella del campionato nordamericano alle 12.50 e quella del Lamborghini Super Trofeo Europa alle 15.10.

Venerdì si svolgeranno le tre gare conclusive delle rispettive serie Nord America (9.15), Europa (12.20) e Asia (15.30). Sabato si volta pagina, con le Lamborghini World Finals che si concluderanno il giorno dopo.

Tutte le gare delle tre serie continentali e delle Lamborghini World Finals verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube di Lamborghini Squadra Corse e in Italia su Sky Sport.