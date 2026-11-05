Al centro commerciale Miss mamma versione chef e il coro Amintore Galli: si chiude Malatesta in festa

Verso la conclusione la manifestazione che anima il centro commerciale I Malatesta

Si avvia verso il gran finale la seconda edizione di “Malatesta in Festa”, la manifestazione che dal 31 ottobre all'8 novembre anima il Centro Commerciale I Malatesta di Rimini con nove giorni di eventi, spettacoli, degustazioni e iniziative dedicate a tutta la famiglia. Un calendario ricco e diversificato, che nel prossimo fine settimana vivrà i suoi momenti conclusivi, culminando domenica 8 novembre alle 18 con una grande festa aperta a tutta la cittadinanza, tra musica dal vivo e un rinfresco offerto ai partecipanti. Dopo le prime giornate dedicate al gusto, alla creatività e al divertimento, con degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del territorio, laboratori per bambini, festeggiamenti di Halloween, iniziative culturali e dimostrazioni sportive, sabato 7 e domenica 8 novembre il Centro Commerciale propone un ultimo fine settimana all'insegna della solidarietà, dell'intrattenimento e della musica.

Sabato 7 novembre, dalle ore 15.00 alle 19.30, spazio alla sensibilizzazione con il banchetto solidale promosso in collaborazione con l'Associazione Isal, per informare e raccogliere fondi a sostegno delle attività dell'associazione. Alle ore 17.00 saranno invece protagonisti gli amici a quattro zampe, con una speciale sfilata organizzata in collaborazione con Arcaplanet, un appuntamento dedicato agli animali e a tutti coloro che li amano. Domenica 8 novembre si comincia alle ore 16.00 con “Miss Mamma Chef”, il concorso culinario ideato da Paolo Teti, che porterà al Centro Commerciale un momento di divertimento dedicato alla passione per la cucina. Alle ore 18.00, dopo i saluti istituzionali, il pubblico potrà assistere al concerto dal vivo del Coro Lirico Amintore Galli di Rimini, con pianoforte, solisti e coro che accompagnerà la chiusura della manifestazione. A seguire, un rinfresco offerto dal Centro Commerciale I Malatesta in collaborazione con Coop, per condividere con tutti i presenti un momento di festa e convivialità.