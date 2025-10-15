Missione europea per la consigliera provinciale Guaitoli

L'incontro per discutere il futuro delle politiche regionali e urbane europee

La consigliera provinciale, Manuela Guaitoli, accompagnata dal responsabile dell'Ufficio Europa della Provincia di Rimini, Pierpaolo Deluigi, ha partecipato ad una missione istituzionale al Parlamento europeo nell’ambito della "Settimana europea delle Regioni e delle Città". È un evento annuale, organizzato dalla Commissione Europea e dal Comitato europeo delle Regioni per mettere in contatto l'Europa con Regioni, Province e Comuni. Riunisce a Bruxelles amministratori, tecnici, professionisti e accademici per discutere il futuro delle politiche regionali e urbane europee. Nell’ambito delle due giornate a Bruxelles, insieme ai rappresentanti politici e tecnici di altre amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, Guaitoli e Deluigi hanno preso parte ad alcuni incontri incentrati sui fondi strutturali e sui programmi che riguardano le relazioni tra le amministrazioni locali e l’Europa.