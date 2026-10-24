CALCIO D Verso Imolese-Rimini, mister Gadda: "Giocheremo la partita a viso aperto"

Il tecnico: "Partita assolutamente non decisiva, siamo solo alla nona giornata. Il ko contro il Sanpaimola non ha lasciato il segno". Carmona e Nisi out

Imolese-Rimini, ci siamo. E’ la sfida del giorno (stadio Galli, ore 18), non decisiva come sostiene mister Gadda, ma sicuramente importante visto che il divario tra la leader e l’inseguitrice è di appena tre punti.

Perché mister Gadda non è decisiva?

"Arriva presto, dopo nove giornate, dopo la partita di domani ne mancheranno 25, il campionato è lunghissimo. Mercoledì abbiamo una partita in casa e quella sarà molto importante. Quella di Imola è una sfida bellissima perché si incontrano le formazioni migliori del girone, in un contesto da categoria superiore, che desta curiosità perché noi siamo in testa e loro imbattuti. L’imolese è una squadra di rango, costruita per vincere con Belacastro, che ho allenato ad Imola e ad Ancona, e altri forti giocatori. Comunque, noi non abbiamo motivo di speculare sul risultato, di cambiare atteggiamento tattico. Dobbiamo giocare a viso aperto”.

Arrivate al big match dopo una sconfitta interna contro il Sanpaimola. Ha lasciato il segno?

"Io la partita col Sanpaimola l'ho rivista, la squadra ha giocato in linea con le altre prestazioni. Ci sono stati errori individuali e può succedere, però la squadra ha fornito una buona prestazione. Al di là degli errori nostri e di qualche decisione contestata non ho visto niente di particolare. Dobbiamo trovare l'aspetto positivo perché il Rimini è una squadra forte, ma se non stai attento puoi rimetterci le penne con tutti. La sconfitta non ha lasciato strascichi, abbiamo fatto una buona qualità di allenamenti”.

Non ci saranno Carmona e Nisi che rientra mercoledì. Turno di riposo a Maggioli con Magnanini centrale, Bertani torna nel ruolo di mezzala, dubbio in attacco tra Vitucci e Carlini.