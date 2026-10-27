CALCIO, PRE RIMINI-PIETRACUTA Mister Gadda: 'Dobbiamo dare contonuità'. A Fratta T. senza tifosi

La sfida mercoledì alle 20.30 al Neri. Previsti cambi in formazione, l'ex è Zannon. Il match sponsor è Acton, azienda umbra che opera nel campo dell'energia

Rimini alle prese al Neri con il Pietracuta (mercoledì alle 20:30), già battuto 3-0 nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Le due squadre sono divise in classifica da 13 lunghezze, con i biancorossi in testa a quota 24 e i rossoblù a quota 11 e reduci dalla battuta d'arresto interna con il Castenaso Calcio (1-3).

Il Rimini si presenta con Bellavista e Vitucci al posto di Nava e Piazze (“Hanno sempre tirato la carretta, devono rifiatare” spiega il tecncio), a centrocampo De Angelis in forte dubbio (frattura ad una mano), con Nisi, Pasquini Bertani e Zannoni a giocarsi due maglie, Moricoli in rampa di lancio per sostituire Fabbri o Carnesecchi. Chi non gioca magari entrerà lungo il match. “Dobbiamo gestire al meglio le risorse, la nostra rosa non è lunga, ma di qualità” puntualizza Gadda. Carmona? Sarò disponibile per il prossimo turno.

MATCH SPONSOR Sarà il marchio Acton della azienda umbra Forini Spa (fatturato 200milioni di euro), 90 anni di storia, che opera nel campo dell’energia con distributori di carburante, fornitura di gas ed elettricità, fotovoltaico ed efficientemento energetico in generale. E’ presente oltre che in Umbria, in Emilia Romagna e Marche, San Marino. Un ufficio a Rimini è in viale Tripoli per avere un contatto diretto con privati e aziende.

“Ci è piaciuto il progetto del club biancorosso, la volontà di ritornare dove la piazza merita, è coinvolgente e abbiamo aderito con piacere – spiega il direttore generale Francesco Pinardi – tra l’altro io abito a Rimini, una città che mi è sempre piaciuta, ricettiva, un crocevia importante. Per ora siamo sponsor, facciamo conoscere i nostri prodotti, i nostri servizi, in futuro vedremo se potremo approfondire la partnership”.

Intanto il dg del Rimini Massimiliano Alvisi annuncia per il 7 novembre una maglia speciale. “Si sta disegnano attorno al Rimini qualcosa d'importante. Domani sera allo stadio vogliamo fare una grande festa, come quella di domenica a Imola. La cosa bella è la città, che ha sostenuto la squadra, i ragazzi lo hanno sentito. Sta crescendo una cultura sportiva. I due motori di questa Rimini Calcio sono le persone e la fiducia, che i tifosi ci dimostrano in tutto”.

FRATTA TERME SENZA TIFOSI

La Rimini Calcio rende noto di aver ricevuto, dalla Questura di Forlì-Cesena, l'ordinanza che dispone il divieto di trasferta per i residenti della provincia di Rimini in occasione della gara Fratta Terme-Rimini Calcio del 1° novembre 2026.

Sarà quindi interdetto ai tifosi biancorossi l'acquisto dei biglietti e l'accesso all'impianto di gioco.

La Società prende atto del provvedimento ed è già al lavoro, in costante confronto con gli organi competenti, per tutelare i propri sostenitori e garantire la presenza dei tifosi biancorossi nelle prossime trasferte.

