Calcio Prima Mister Girometti: "Victoria leader, ma i nostri piani non cambiano"

Calcio Prima, mister Girometti: "Victoria leader, ma i nostri piani non cambiano"



Mister Massimo Girometti, il Victoria è leader della classifica del girone H in solitudine. C’è un segreto?

“Noi stiamo facendo bene, siamo alla terza vittoria di fila, ci siamo guadagnati i punti che abbiamo, siamo l’unica squadra imbattuta, la seconda per numero di gol fatti, quella con il migliore rendimento esterno. Il merito va ascritto solo ai ragazzi i quali hanno ambizione e sono disponibili. C’è un bel gruppo, si lavora bene, ci si diverte. Ho detto loro all’inizio: ‘Lasciate nello spogliatoio il vostro io, lo riprendete a fine partita’. Mi stanno seguendo. Abbiamo vinto partite come a Verucchio senza diversi titolari. Detto questo, non siamo noi a meravigliare perché 15 punti su 21 per una leader non sono tantissimi, semmai sono le big ad essere indietro sulla tabella di marcia. Ma sono trascorse solo sette giornate, in cinque punti ci sono nove squadre, per il momento non vedo il Collinello, il Torconca e il San Vittore della scorsa stagione. C’è più equilibrio, può succedere di tutto”.

I vostri programmi cambiano?

“Assolutamente no. Vogliamo salvarci il prima possibile e poi puntare ai playoff: se all’andata giriamo a quota 25, 26 ci possiamo provare, se giriamo sui 30, beh allora si può pensare anche più in grande. Tutti discorsi adesso inutili. Siamo lì, ci godiamo il momento e intendiamo cavalcare l’onda il più possibile. Dobbiamo stare sul pezzo e basta: ci aspettano quattro partite toste con il turno infrasettimanale: l’Accademia Marignanese in casa, mercoledì il Capanni in trasferta, poi San Bartolo e Cattolica di fila in casa”.

Il rischio è che accusiate delle vertigini cammin facendo...

“No, siamo partiti senza pressioni al contrario della stagione scorsa e mai ne avremo. Questa tranquillità è la nostra forza, c’è un incredibile spirito di gruppo che accompagna le qualità della rosa, un mix ben riuscito di giovani ed esperti. Tutte le domeniche abbiamo a che fare con delle assenze eppure chi gioca non fa assolutamente rimpiangere i compagni e così è stato anche domenica. Al giovedì si mangia tutti assieme allo stadio, si ride e si scherza, un modo per conoscersi e confrontarsi. C’è l’atteggiamento giusto”.

Siete passati sul campo di una big con autorità: 0-2 a fine primo tempo e così al 90’. Una bella prova di forza.

“Ce la siamo giocata a viso aperto, è andata bene, ma non è stata una passeggiata. Il Gambettola è forte. Se avessimo subito un gol non so come sarebbe finita perché loro non si sono mai arresi. Peccato non aver realizzato il tris, abbiamo avuto delle belle opportunità anche clamorose”.

Dove dovete migliorare?

“Siamo una squadra offensiva che produce molte occasioni da rete, avremmo potuto segnare qualche rete in più invece abbiamo peccato di cinismo, di precisione e freddezza sotto porta. Il nostro primato si deve soprattutto alla solidità difensiva. Il Victoria è una squadra compatta”.