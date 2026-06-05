Moglie 60enne denuncia violenze e minacce: il marito 38enne assolto

La persona offesa aveva denunciato una situazione costante di sofferenza, dovuta a insulti, aggressioni fisiche, ma anche umiliazioni

Un 38enne di origine dominicana è stato assolto, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di violenza sessuale, mentre il giudice ha disposto l'improcedibilità per l'altro capo di accusa, i maltrattamenti. A presentare denuncia è stata la moglie sessantenne: i fatti oggetto di indagine hanno riguardato il quinquennio tra il 2018 e il 2023. Come riferisce il Corriere di Romagna, la persona offesa aveva denunciato una situazione costante di sofferenza, dovuta a insulti, aggressioni fisiche, ma anche umiliazioni, come quando, nel luglio 2020, lui l'avrebbe picchiata per poi pubblicare sui social media immagini dei lividi provocati alla donna. Quest'ultima ha denunciato minacce, ad esempio quelle di dare fuoco alla pensione gestita dai familiari, nonché un controllo costante dei suoi movimenti. Infine, lei ha lamentato di essere stata costretta a rapporti sessuali contro la sua volontà. Accuse smentite dalla difesa, rappresentata dall'avvocata Viviana Pellegrini.