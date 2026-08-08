Mojito Beach chiuso per balli abusivi, la replica: "Ingiusto. Sanzione sproporzionata"

La gestione interviene in una breve nota

Un comunicato di poche righe in cui si definisce "illegittimo" il provvedimento e la sanzione "sproporzionata". I gestori del Mojito Beach, per voce del proprio legale, l'avvocato Massimiliano Orrù, interviene così a seguito della chiusura per sette giorni, con decorrenza dalle 20 di oggi, 8 agosto, fino alle 20 del 15 agosto. Motivazione del provvedimento l'organizzazione di feste danzanti senza la licenza necessaria per il pubblico spettacolo. "Riteniamo che il provvedimento sia illegittimo e la sanzione della chiusura, pari al periodo massimo di sette giorni, assolutamente sproporzionata dal momento che si fonda unicamente sul fatto, non corrispondente al vero, che all'interno del locale sarebbe stata realizzata un'area destinata al ballo", evidenziano i gestori, che ritengono la sanzione sproporzionata, in quanto non si siano mai verificati fatti di cronaca nera. "Reputiamo, inoltre, ingiusta la chiusura totale e per questo confidiamo nell'accoglimento dell'avanzata istanza in autotutela volta a ridurre la sanzione sia in ordine al periodo che all'ambito delle attività", aggiunge. Lo stabilimento balneare potrà continuare la propria attività, in quanto escluso dal provvedimento.