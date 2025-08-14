Molesta minorenni sull'autobus: loro lo fotografano e lo fanno arrestare
L'uomo, un 80enne in vacanza a Cattolica, è stato immortalato da una fotografia e successivamente ai fatti è stato rintracciato e arrestato
È sceso dall'autobus e ad attenderlo c'era la Polizia: un 80enne del Nord Italia, in vacanza a Cattolica, è stato arrestato ieri pomeriggio (mercoledì 13 agosto), accusato di violenza sessuale su minore. L'uomo è accusato di aver molestato due ragazzini di 13 anni su un altro autobus, nella mattinata di mercoledì: proprio uno dei due lo ha fotografato, per poi presentare denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Misano. La foto è stata utilizzata per rintracciare l'80enne, che era già finito nei guai per fatti analoghi: l'anziano, difeso dall'avvocata Tiziana Casali, è stato arrestato in quasi flagranza, come previsto dalle norme del Codice Rosso, dopo essere sceso da un altro mezzo.