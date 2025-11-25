Molto dolore per nulla: Luisa Borini a Poggio Torriana per la giornata contro la violenza sulle donne

Domenica 30 novembre 17.30 per la Giornata a contrasto della violenza sulle donne

Mentre Vivevo, la rassegna di teatro e arti del contemporaneo giunta alla 11^ edizione che associazione quotidianacom cura presso la Sala Teatro di Via Costa del Macello a Poggio Torriana, anche in questa edizione dedica un evento di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

In collaborazione con il Comune di Poggio Torriana, domenica 30 novembre sarà lo spettacolo vincitore di In-Box 2024/25 “Molto dolore per nulla”, scritto e interpretato da Luisa Borini, a tratteggiare uno dei tanti aspetti rivelatori di un rapporto sentimentale tossico: “Quanto siamo disposti a fare pur di proteggere la parola ‘insieme’?”. È il nodo cruciale di tutta la storia: il bisogno di amore e il terrore di restare soli.

Nel 2013 la “dipendenza affettiva” è stata inserita per la prima volta nel Dsm-5, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, ed è stata introdotta come “new addiction” insieme ad altre nuove dipendenze, al pari del gioco d’azzardo, dello shopping compulsivo, della dipendenza da internet o da sport. È stato inoltre provato quanto essa riguardi tutti, senza distinzione di alcun tipo, proprio perché ha a che fare con una “educazione relazionale” che è fondamentale per conoscere le macro violenze e anche per riconoscere le micro violenze, quelle più subdole, sottili, che viaggiano nel sotterraneo e che sono tuttavia di per sé già campanello d’allarme che deve indurci all’allontanamento.

"Io sono una donna che ha amato troppo. Io sono una donna che credeva che senza un partner niente avrebbe avuto senso, io non avrei avuto senso". Una lista di liste ossessive, come ossessivo è il nodo al cuore (e allo stomaco) di tutta la storia: il bisogno di amore e il terrore di restare soli. La storia di una ragazza che in nome dell’amore, immaginato e desiderato, è sempre stata disposta a folli voli che presagivano poco di buono ma da tentare comunque ad ali spiegate. Fino ad uno in particolare, che ha segnato un punto di svolta e una rinascita.

“Molto dolore per nulla” è il racconto di un dolore attraversato, da perdonarsi e persino da ringraziare perché è anche merito suo se si può guardare con un sorriso tenero e divertito a ciò che siamo stati e che siamo, e tutto questo non è nulla.

