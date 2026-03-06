Mondaino, al centro culturale Ribo104 va in scena Theatro Mirabilia

"Viaggio al centro del labirinto"

Dal 14 Marzo al 15 Dicembre 2026 alla dimora d'arte Ribo104, spazio creativo e di sperimentazione culturale di Mondaino (inaugurazione il 14 marzo alle 17) è in programma "Theatro Mirabilia" a cura di DcDedalus (Davide Conti). Theatro Mirabilia, spiega Conti, "è la guida del viaggio di ritorno a Casa attraverso il labirinto dell’oblio, un Cammino per immagini in un continuo passaggio dalle Tenebre alla Luce, dal luogo più oscuro dell’Anima al Sacro Assoluto. Un’Odissea che attraversa prima il buio dell’InfernoParadiso, poi la trasgressione del Giardino delle Delizie e infine la splendida metamorfosi finale nell’alba dello Splendor Solis, che guarisce ogni ferita, per ritrovare infine il proprio Sole interiore al centro del labirinto, che attendeva da tempo, calmo e tempestoso questo momento".



"33 Emblemi, arcani ed enigmi come Specchi accompagnano nella Via per risuonare vibranti in un esterno che riflette l’interno del Pellegrino, privi di giudizio e compassione, in uno spazio senza luogo, in un tempo immobile, riportano alla luce la vera essenza del Viaggio al Centro del Labirinto, per riscoprirvi le paure, le incertezze, le costrizioni delle memorie che dal buio reclamano attenzione, ma anche per rammentare delle meravigliose possibilità della bellezza e del non giudizio, immagini e Cantiche volutamente forti e provocatorie senza nessuna morale che ne possa attuire l’impeto, Dedalus è il protagonista di questo viaggio, oltre la prudenza e oltre la morale, attraverso la discesa nelle profondità della Notte buia, insieme al Daimon, silenziosa guida che intreccia la sua danza con la danza del malagevole viaggio di Dedalus, illuminandone i ricordi che si palesano lungo la via, le pulsioni più nascoste che sussurrano urlando dal nero buio, la morte che con la sua trasformazione accompagna fin dove Il Sole è il Leone Rosso, sovrano oltre ogni velo e che rivela in esaltazione il ritrovare sé stessi, per poter intraprendere finalmente il Viaggio di Ritorno che inizia questa volta dal Centro", illustra la nota di presentazione dell'iniziativa.