Mondaino, caos politico: consiglieri di maggioranza si dimettono nuovamente

ll tutto dopo che le precedenti dimissioni erano state annullate dal Ministero dell'Interno

La sindaca di Mondaino Luisella Mele è rimasta per ora sindaca. Le dimissioni di sei consiglieri comunali di maggioranza (Galluzzi, Gambelli, Dubois, Bruscoli, Rosati e Morri), presentate lo scorso 17 gennaio, sono state annullate dal Ministero dell'Interno, interpellato dalla Prefettura di Rimini, a causa di un vizio formale. Il parere del Ministero è stato trasmesso giovedì scorso (5 febbraio), ma i consiglieri non demordono e hanno presentato nuovamente le dimissioni. "Se dovessero essere contestate e respinte, ci rivolgeremmo a una notaio", rileva al Corriere Romagna Aron Gambelli, che ricopre anche la carica di vicesindaco. Domani (lunedì 9 febbraio) saranno protagonisti di un incontro, alle 20.30, alla Sala del Durantino. La sindaca Mele, dopo la ripresentazione delle dimissioni, ha chiuso a ogni possibile confronto, parlando di decisione dei consiglieri "grave e politicamente irresponsabile".

Resta comunque aperta la possibilità, per ciascun consigliere, di ripresentare le dimissioni in forma individuale e conforme alla normativa. Una scelta che avrebbe anche un peso politico e temporale rilevante: dimissioni presentate oltre determinate scadenze potrebbero infatti determinare un commissariamento prolungato, scenario che alcuni degli stessi protagonisti hanno definito da evitare per senso di responsabilità verso la comunità.

Nel frattempo il confronto politico si sposta sul piano pubblico. È previsto un incontro aperto ai cittadini, organizzato dai consiglieri dimissionari, per spiegare le ragioni della crisi amministrativa e illustrare le prossime mosse. Ma, sul piano giuridico, un punto è ormai chiaro: le dimissioni del 17 gennaio non hanno mai prodotto effetti.



