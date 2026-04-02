Mondaino, riaperto ufficio postale: ora lavori di ammodernamento a San Clemente

I cittadini di San Clemente dovranno rivolgersi all'ufficio postale di Sant'Andrea in Casale, durante i lavori

L’ufficio postale di Mondaino ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane, come si legge nella nota, "per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio".

"L’ufficio postale di Mondaino è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi", scrive Poste Italiane.

L’ufficio di Mondaino è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.

Mentre a Mondaino i lavori sono terminati, tocca ora San Clemente vivere il completo restyling del proprio ufficio postale, che sarà chiuso da mercoledì 8 aprile. I cittadini di San Clemente dovranno rivolgersi alle poste di Sant'Andrea in Casale (via Tavoleto 8), aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle ore 08.20 alle 12.45. Per tutto il periodo dei lavori, l’ufficio di Sant’Andrea in Casale sarà potenziato di personale di sportello nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì in quanto corrispondenti ai giorni di apertura al pubblico dell’ufficio di San Clemente.