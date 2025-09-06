Mondiali di pallavolo femminile: Italia in finale, battuto il Brasile 3-2

Sarà sfida alla Turchia per il titolo

L’Italia del volley femminile scrive un’altra pagina di storia. Le azzurre hanno sconfitto il Brasile in una semifinale tiratissima, chiusa al tie-break con il punteggio di 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13), e conquistano l’accesso alla finale dei Mondiali.

Domani la squadra di Davide Mazzanti si giocherà il titolo iridato contro la Turchia, che nell’altra semifinale ha superato il Giappone 3-1 (16-25, 25-17, 25-18, 27-25).

La sfida con il Brasile è stata una vera battaglia di nervi e di cuore: l’Italia ha dovuto fronteggiare anche due infortuni durante il match, ma la forza del gruppo ha fatto la differenza nei momenti decisivi.

«È stata una partita incredibile di squadra. Non era facile, abbiamo avuto due infortuni ma siamo state forti di testa», ha dichiarato Sarah Fahr ai microfoni della Rai. «Sono emozionatissima, è un sogno. Ora dobbiamo resettare: domani sarà un’altra battaglia contro la Turchia. Come oggi daremo tutto, tutte insieme. La squadra è la nostra forza».

Sulla stessa linea anche la regista Alessia Orro, che ha sottolineato l’importanza della vittoria: «Siamo in finale e finalmente abbiamo battuto il Brasile in un mondiale. Domani ci aspetta una finale difficilissima ma adesso ci godiamo questa vittoria di squadra. Siamo state brave a rimanere lì, chi la dura la vince. Oggi nessuna ha mollato».