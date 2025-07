Monika Hess, a Riccione fin da bambina: 60 anni di vacanze nella Perla Verde

L' assessore al Turismo Mattia Guidi ha consegnato il riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo” a Monika Hess

Un momento di grande emozione e gratitudine si è vissuto ieri, mercoledì 2 luglio, all’hotel Admiral di Riccione, dove l’assessore al Turismo Mattia Guidi ha consegnato il riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo” a Monika Hess, turista tedesca che da oltre sessant’anni sceglie la Perla Verde come meta privilegiata delle proprie vacanze.

Il riconoscimento rappresenta il ringraziamento simbolico della città a quei turisti affezionati che, anno dopo anno, scelgono Riccione non solo come luogo di villeggiatura, ma come una vera e propria seconda casa. Una città che, per loro, è diventata parte della famiglia, custode di legami profondi, amicizie durature e affetti sinceri.

È proprio questo il caso della signora Hess dalla Germania che fin da bambina trascorreva le vacanze estive a Riccione con la madre. Il primo soggiorno presso l’hotel Mignon, allora di proprietà di Giorgio Casadei, risale al 1962. Monika aveva 16 anni. Da allora, il legame con la città e con la famiglia Casadei non si è mai interrotto.

Con l’acquisizione dell’hotel Admiral, la signora Hess ha continuato a frequentare assiduamente la struttura, diventata nel tempo una vera seconda casa. Un rapporto di fiducia e affetto che ha attraversato generazioni, rimanendo saldo nel tempo. La madre, soprano di talento e donna di grande eleganza, ha condiviso con lei questa lunga storia d’amore con Riccione, soggiornandovi fino all’estate prima della sua scomparsa, avvenuta all’età di 99 anni.

La cerimonia di consegna del riconoscimento è stata anche occasione per condividere ricordi personali e aneddoti significativi. Come quello di Monika che accompagnava i figli della famiglia Casadei in spiaggia, assistita dalla loro storica tata. Un gesto semplice, ma denso di significato, che racconta meglio di ogni parola il legame umano che si è creato negli anni.

“Sua madre era la prima a scendere in spiaggia al mattino e l’ultima a tornare in albergo alla sera. Oggi, con naturalezza, Monika ha raccolto il suo testimone”, ha raccontato commossa la padrona di casa, ricordando una consuetudine diventata tradizione. “Ci unisce una profonda e salda amicizia —ha aggiunto— e vedere riconosciuto pubblicamente l’affetto di Monika per Riccione è motivo di orgoglio e gioia per tutti noi”.