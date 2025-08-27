Monopattini, a Riccione tolleranza zero: 130 violazioni accertate e sanzionate

Dal comando di Polizia Locale, si evidenzia anche l'attività comunicativa svolta

"La Polizia locale di Riccione ha deciso di affrontare con attenzione il fenomeno della micromobilità, spesso causa di conflitti tra i diversi utenti della strada". Così l'amministrazione comunale evidenzia "l'intensa attività di controllo e contestazione delle violazioni, al termine della fase sperimentale e all'introduzione delle nuove norme", che ha portato appunto a rilevare 130 violazioni alle regole introdotte dal codice della strada.

Nel contempo, la Polizia Locale ha provveduto anche a sviluppare un'adeguata campagna comunicativa, utilizzando in particolar modo un video informativo sulle regole base per l’utilizzo dei monopattini. Il messaggio è stato veicolato attraverso le piattaforme più diffuse quali Facebook e Instagram, raggiungendo numeri inaspettati, superando le 700mila visualizzazioni complessive. Solo su Instagram, la piattaforma seguita dai più giovani, il video è stato salvato oltre 400 volte, con ri-pubblicazioni e invii ad altri contatti. Facebook invece ha confermato la sua utenza più “matura”, in quanto oltre il 70 per cento delle visualizzazioni su questa piattaforma è effettuato da persone con oltre 45 anni di età. "Proprio su questo canale sono apparse le richieste di un’attività maggiormente repressiva, mentre i più giovani hanno apprezzato l’attività educativa con il carattere informativo del messaggio", evidenzia l'amministrazione comunale.