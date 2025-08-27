Altarimini

Monopattini, a Riccione tolleranza zero: 130 violazioni accertate e sanzionate

Dal comando di Polizia Locale, si evidenzia anche l'attività comunicativa svolta

27 agosto 2025 12:52
"La Polizia locale di Riccione ha deciso di affrontare con attenzione il fenomeno della micromobilità, spesso causa di conflitti tra i diversi utenti della strada". Così l'amministrazione comunale evidenzia "l'intensa attività di controllo e contestazione delle violazioni, al termine della fase sperimentale e all'introduzione delle nuove norme", che ha portato appunto a rilevare 130 violazioni alle regole introdotte dal codice della strada.
Nel contempo, la Polizia Locale ha provveduto anche a sviluppare un'adeguata campagna comunicativa, utilizzando in particolar modo un video informativo sulle regole base per l’utilizzo dei monopattini. Il messaggio è stato veicolato attraverso le piattaforme più diffuse quali Facebook e Instagram, raggiungendo numeri inaspettati, superando le 700mila visualizzazioni complessive. Solo su Instagram, la piattaforma seguita dai più giovani, il video è stato salvato oltre 400 volte, con ri-pubblicazioni e invii ad altri contatti. Facebook invece ha confermato la sua utenza più “matura”, in quanto oltre il 70 per cento delle visualizzazioni su questa piattaforma è effettuato da persone con oltre 45 anni di età. "Proprio su questo canale sono apparse le richieste di un’attività maggiormente repressiva, mentre i più giovani hanno apprezzato l’attività educativa con il carattere informativo del messaggio", evidenzia l'amministrazione comunale. 

