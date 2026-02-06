Montecopiolo, bambina dona ciocca di capelli per parrucche da donare agli ustionati di Crans Montana

Ha aderito all'appello di un'azienda svizzera specializzata nella realizzazione di parrucche

Una bimba di 5 anni di Villagrande di Montecopiolo, Celeste, ha deciso di donare una ciocca dei suoi capelli per la realizzazione di parrucche a favore delle persone ustionate a seguito del tragico rogo di Crans Montana. L'iniziativa è stata possibile grazie a Pamela Corelli, titolare del salone Pac, sempre a Villagrande di Montecopiolo. La parrucchiera infatti ha aderito alla richiesta di un'azienda svizzera specializzata nella realizzazione di parrucche. Diamo testimonianza di questo gesto, nella speranza che altri possano seguire l'esempio di Celeste.