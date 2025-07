Villagrande di Montecopiolo, il borgo da 1000 abitanti continua a incantare nel Ballo Folk

Doppio oro ai Campionati Assoluti di Cervia per Thomas Melini, Elisa Costantini e i maestri Severini

Villagrande di Montecopiolo festeggia altre due medaglie d’oro ai Campionati Assoluti di Ballo, andati in scena ieri sera (19 giugno) a Cervia.

All’Italia Open Feinda, Thomas Melini ed Elisa Costantini hanno conquistato il gradino più alto del podio nella finale a 7 coppie della categoria Special 19/35 anni. Oro anche per i maestri di ballo Marta e Valerio Severini, che si sono imposti nella categoria Master.

I vincitori fanno parte con orgoglio della scuola di ballo riminese Le Sirene Danzanti, guidata da Sandra Filippi e Mirco Ermeti.

Dopo l’oro mondiale conquistato lo scorso 7 giugno in Grecia, arriva così un’altra importante vittoria per Thomas Melini, giovane talento di Montecopiolo che ogni giorno affronta chilometri di strada dal suo piccolo comune di appena mille abitanti per raggiungere la Riviera e allenarsi.

«Tanti sacrifici, tanti chilometri, ma la passione è unica. È bello vedere i risultati e, ancora di più, collezionare medaglie!» ha commentato entusiasta Tommy, che ha poi voluto ringraziare chi gli è stato vicino: «Grazie alla mia compagna di ballo, ai miei maestri, alla mia famiglia e a tutti quelli che credono nel mio talento.»