Montecopiolo, il ricordo di Sergio vive in una donazione alla casa di riposo in cui era alloggiato

La direzione ringrazia la famiglia per il gesto

La famiglia di un ospite, deceduto lo scorso 12 luglio, ha deciso di fare una donazione alla Dimora di Elio, comunità alloggio per gli anziani di Montecopiolo. A rendere nota la vicenda è la stessa struttura. L'ospite deceduto un mese fa si chiamava Sergio Cangini. La famiglia ha deciso di ricordarlo con una donazione: due carrelli per il materiale e per le pulizie.

"Sono davvero molto importanti per noi queste donazioni perché ci fanno sentire il calore e la vicinanza delle famiglie degli utenti che curiamo ogni giorno. Vedere che il nostro lavoro è apprezzato ci dà tanta energia per continuare a dare il massimo. Gli operatori inevitabilmente si affezionano a tutti questi nonni che riempiono le nostre giornate al lavoro", raccontano dalla struttura.

Ad accogliere la famiglia anche l'assessore alle politiche sociali del comune di Montecopiolo Anna Rita Nanni.