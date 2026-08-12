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Montecopiolo, il ricordo di Sergio vive in una donazione alla casa di riposo in cui era alloggiato

La direzione ringrazia la famiglia per il gesto

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
12 agosto 2026 17:03
Montecopiolo, il ricordo di Sergio vive in una donazione alla casa di riposo in cui era alloggiato -
Montecopiolo
Attualità
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La famiglia di un ospite, deceduto lo scorso 12 luglio, ha deciso di fare una donazione alla Dimora di Elio, comunità alloggio per gli anziani di Montecopiolo. A rendere nota la vicenda è la stessa struttura. L'ospite deceduto un mese fa si chiamava Sergio Cangini. La famiglia ha deciso di ricordarlo con una donazione: due carrelli per il materiale e per le pulizie.

"Sono davvero molto importanti per noi queste donazioni perché ci fanno sentire il calore e la vicinanza delle famiglie degli utenti che curiamo ogni giorno. Vedere che il nostro lavoro è apprezzato ci dà tanta energia per continuare a dare il massimo. Gli operatori inevitabilmente si affezionano a tutti questi nonni che riempiono le nostre giornate al lavoro", raccontano dalla struttura.

Ad accogliere la famiglia anche l'assessore alle politiche sociali del comune di Montecopiolo Anna Rita Nanni.

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