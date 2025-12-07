Montecopiolo, un volume racconta flora spontanea e itinerari botanici del territorio

Il libro presentato sabato 20 dicembre alle ore 16.30 in Sala Consiliare

Sabato 20 dicembre, alle ore 16.30, la Sala Consiliare del Comune di Montecopiolo ospiterà la presentazione del volume “Flora spontanea e itinerari botanici nel territorio di Montecopiolo – Monte Montone, Monte Copiolo e Poggio”, un lavoro dedicato alla ricchezza botanica del territorio e ai percorsi naturalistici che lo attraversano.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Montecopiolo con la collaborazione della Camera di Commercio della Romagna – Forlì Cesena e Rimini, offrirà al pubblico l’occasione per conoscere da vicino un progetto editoriale che valorizza il patrimonio naturale locale.

Dopo il saluto istituzionale del Sindaco Pietro Rossi, interverrà il Presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini, seguito dagli interventi del Vicesindaco e Assessore all’Ambiente Giancarlo Ghiselli.

La presentazione entrerà nel vivo con il contributo degli autori: Thomas Bruschi, Marco Magrini, Tania Mainardi, Simone Morolli e Luca Polverelli, che illustreranno contenuti, obiettivi e curiosità del volume, frutto di un lavoro di ricerca sul campo e di approfondimento scientifico.

A coordinare i lavori sarà Leonardo Sacchetta, consigliere del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, ente che da anni opera nella tutela e nella valorizzazione dell’ambiente naturale del territorio.

Al termine dell’incontro, ai presenti verrà consegnata una copia omaggio del volume, come gesto di condivisione e promozione della conoscenza delle risorse botaniche locali.

L’appuntamento è fissato presso la Sala Consiliare del Comune di Montecopiolo, in Piazza San Michele Arcangelo 7.