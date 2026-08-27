Montefeltro Festival 2026: la lirica internazionale conquista Valmarecchia e Romagna

Grande successo di pubblico e critica per la 23ª edizione, con spettacoli tutto esaurito e protagonisti della lirica internazionale

Si è archiviata con un successo straordinario, sia di pubblico che di critica, la 23ª edizione del Montefeltro Festival. L'evento ha incoronato la Valmarecchia come punto di riferimento importante per la lirica internazionale, grazie a un'impareggiabile formula che unisce un'Accademia lirica di livello internazionale, un centro di produzione operistica d'eccellenza e un Festival di con i propri spettacoli dal vivo. Alla base di questo straordinario risultato vi è la splendida sinergia tra quattro figure chiave: Ubaldo Fabbri (Dir. Art. Voci nel Montefeltro) e Aldona Grzezsiukiewicz (Dir. Esec. VNM), insieme ai direttori artistici dei due prestigiosi summer program statunitensi in residenza quest’anno. Un plauso speciale va infatti a Brygida Bziukiewicz Kulig, Dir. Art. de La Musica Lirica USA, che ha festeggiato quest'anno ben 27 anni di attività del suo inossidabile programma, e a Glenn Morton, Dir. Art. di Classic Lyric Arts, giunto alla 17ª edizione con la sua acclamatissima realtà organizzativa. L'affiatamento e la visione comune di questi quattro pilastri a cui vanno associati i loro preziosi collaboratori, quali, Julie Maurer (Direttrice percorso studenti LML) e John Viscardi (Direttore esecutivo CLA) e tutti i Docenti, Artisti italiani e stranieri e Tecnici, che hanno reso possibile la nascita e la crescita di un nutritissimo cartellone.

Circa 25 gli eventi messi in scena tra opere e concerti, che hanno riempito i principali teatri e arene dell'Emilia-Romagna registrando un importante successo di pubblico.

Un ringraziamento profondo va alla Città di Novafeltria, e alla sua Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Dott. Stefano Zanchini e a tutta la sua squadra di governo per aver permesso nel corso di questi anni l'utilizzo dello storico Teatro Sociale e, soprattutto, per aver dato al progetto Voci nel Montefeltro una casa d'eccellenza: Palazzo Lombardini. Una parte del palazzo, sede ideale dell'Accademia Lirica internazionale, è stata completamente ristrutturata e dotata di un impianto di climatizzazione all'avanguardia. Qui, oltre 100 studenti di questa edizione ha potuto affinare le proprie doti canore, lo stile e la dizione del Belcanto italiano, portando a circa 2.500 il totale degli allievi transitati da Novafeltria dalla nascita del progetto; molti di essi sono oggi protagonisti di grandi carriere nei teatri più famosi del mondo. Non possono poi mancare i più sentiti ringraziamenti alla Dott.ssa Giorgia Agostini lodevole responsabile del settore Cultura affiancata da Alessandra Vannoni con la sua dedizione all’infanzia e a Piera Testi, alla sua instancabile capacità di fare rete fra le persone; agli sponsor tutti che con costanza ci sostengono; a Novattiva in rappresentanza dei negozianti locali, infine a tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno reso possibile questa avvincente impresa culturale. L'associazione Voci nel Montefeltro si conferma così leader internazionale nel settore.

L'augurio è quello di ritrovarsi il prossimo anno con nuove voci e nuovi talenti, per continuare a dare un prestigio sempre più grande a Novafeltria e ai suoi abitanti.