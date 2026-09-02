Montefiore Conca, la replica del Comune: “Nessun allarme sui conti, i numeri dicono altro”

Sul Dup: "il revisore ha espresso parere favorevole e non sono stati rilevati interventi correttivi per gli equilibri di bilancio"

L'amministrazione comunale di Montefiore Conca replica alle critiche dell'opposizione sul bilancio comunale, invitando a leggere "i numeri" in maniera corretta. "Trasformare normali rilevazioni contabili e adempimenti in un presunto dissesto significa offrire ai cittadini una rappresentazione che non coincide con le conclusioni degli organi tecnici e di revisione. I numeri sono gli stessi per tutti, la differenza sta nel leggerli per intero", esordisce l'amministrazione.

"I circa 13.000 euro richiamati dall'opposizione rappresentano lo stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati rilevato al 16 luglio, quindi una fotografia della situazione in quella precisa data. Nello stesso documento il Revisore rileva un indicatore di ritardo trimestrale di appena 3 giorni e un indicatore di tempestività dei pagamenti di 2,52 giorni. Soprattutto, conclude che le variazioni proposte sono attendibili, congrue e coerenti e che non è necessario alcun intervento correttivo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il parere finale è favorevole", precisa l'amministrazione.

"Anche i dati sulle riscossioni Imu e Irpef vengono estrapolati a metà esercizio perché rispettano le relative scadenze fiscali: la relazione del Responsabile finanziario, riportando proprio quegli stessi importi, certifica che l’andamento delle entrate e delle spese è in linea con le previsioni e che il Fondo crediti di dubbia esigibilità è congruo. La minore entrata Fesr di 11.674,94 euro era anch’essa espressamente conosciuta e riportata negli atti sui quali è stato formulato il parere favorevole", ribatte l'amministrazione.

Sul tema Dup, "il revisore non lo ha bocciato ma ha espresso parere favorevole sulla sua coerenza con le linee di mandato e con la programmazione dell’Ente. Il programma triennale dei lavori pubblici e il piano delle alienazioni non sono stati approvati con atti separati perché sono contenuti nel Dup stesso, come precisa espressamente il parere".

Infine, l'ultima replica: "È stato scritto che il Revisore avrebbe evidenziato l’assenza dello schema di bilancio, quasi si trattasse di una carenza dell’Amministrazione. Non è così. A luglio il Comune era chiamato a presentare al Consiglio il Documento Unico di Programmazione 2027-2029; lo schema del bilancio di previsione verrà predisposto nella successiva fase prevista dalla normativa, insieme alla nota di aggiornamento al Dup".

