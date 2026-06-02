Montefiore Conca, Virginia compie 100 anni: storica compagna del sindaco Palmerini

Suo figlio, Marcello, è stato invece assessore

Una ricorrenza speciale per la comunità di Montefiore Conca. Ieri, 1° giugno 2026, Virginia Romani ha festeggiato il traguardo dei 100 anni.

Nata a Mondaino il 1° giugno 1926, Virginia Romani è una figura legata alla storia del territorio e della comunità montefiorese. È stata la compagna di vita di Cristoforo Palmerini, sindaco di Montefiore Conca dal 1960 al 1965, ed è madre di Sebastiano e del compianto Marcello Palmerini, che nel corso degli anni ha ricoperto più volte il ruolo di assessore comunale.

In occasione del compleanno erano presenti il sindaco Filippo Sica, il vicesindaco Francesco Taini e l’assessora Silvia Pangrazi, che hanno portato personalmente gli auguri dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza.

Virginia Romani vive oggi a San Felice, mantenendo un forte legame con Montefiore Conca e con la comunità che ha condiviso con lei una parte importante della propria storia.

L’Amministrazione comunale ha espresso i migliori auguri a Virginia Romani per il prestigioso traguardo raggiunto.