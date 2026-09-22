Montefiore, il sindaco replica a Mazzi di Futuro Nazionale: "Noi non siamo di sinistra, ma vera lista civica"

"Mai nascosto il nostro essere trasversale", le parole del primo cittadino

Simone Mazzi, consigliere d'opposizione di Montefiore Conca, ha aderito a Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci. Mazzi ha chiesto di aggiornare la denominazione del gruppo consiliare "Siamo Montefiore Conca - Lista Civica", del quale è l'unico componente e capogruppo. Una richiesta che sarà vagliata dal Segretario comunale alla luce del regolamento e degli orientamenti in materia del Ministero dell'Interno, precisa il sindaco Filippo Sica, che in una nota evidenzia: "La comunicazione dell'adesione a un partito e il riconoscimento istituzionale di un gruppo consiliare sono infatti due questioni distinte. Prima di presentare come ufficialmente costituito un nuovo gruppo, occorre completare le verifiche previste dalla disciplina comunale". Sica effettua inoltre una precisazione: "Nella lettera inviata al Comune, il consigliere Mazzi descrive l'attuale maggioranza come guidata dalle sinistre. È una sua interpretazione politica, che non corrisponde alla natura civica della lista con cui ci siamo presentati alle elezioni amministrative del 2024. La nostra lista, Insieme per Montefiore, è nata come progetto civico, senza appartenenza a un singolo partito. Durante la campagna elettorale, gli organi di stampa hanno dato conto di apprezzamenti nei nostri confronti provenienti sia dal Partito Democratico sia da Fratelli d'Italia. Non abbiamo mai nascosto questa trasversalità, che non comporta tuttavia l'appartenenza della lista all'uno o all'altro schieramento".