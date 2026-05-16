Montescudo, doppie intitolazioni da eliminare: il Comune aggiorna le strade

Questa razionalizzazione si è resa necessaria per obbligo di legge e per eliminare disservizi

L’Amministrazione Comunale sta finalizzando il lavoro di razionalizzazione della toponomastica comunale, necessaria per eliminare doppie intitolazioni di alcune strade, verificatesi a seguito della fusione. Questa razionalizzazione si è resa necessaria per obbligo di legge e per eliminare disservizi, anche gravi, alle ambulanze del soccorso sanitario, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, al servizio postale, ecc.

Il criterio alla base della razionalizzazione è il seguente: in caso di uguale intitolazione di due strade, si è conservata la denominazione della via preesistente con il maggior numero di residenti, mentre è stata modificata quella con il minor numero di abitanti.

In questi giorni, operatori incaricati dal Comune stanno provvedendo alla sostituzione delle tabelle stradali con quelle riportanti la nuova intitolazione.



Si ricorda che i cittadini residenti nelle vie interessate dalla variazione non dovranno espletare alcun adempimento: sarà il Comune a inviare una comunicazione a tutti gli enti competenti. I cittadini riceveranno inoltre dall’Ufficio Anagrafe un’apposita comunicazione da conservare fino alla scadenza degli attuali documenti d’identità.