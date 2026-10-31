INCENDIO Montescudo, incendio in un’abitazione: ragazzo e assistente familiare al pronto soccorso

Secondo le prime informazioni, un giovane ragazzo autistico avrebbe appiccato le fiamme mentre si trovava in casa

Momenti di apprensione a Montescudo, dove un incendio è divampato all'interno di un'abitazione. Secondo le prime informazioni, a provocare le fiamme sarebbe stato un giovane con autismo che si trovava in casa insieme alla persona incaricata della sua assistenza, mentre il padre era fuori città.

Sia il ragazzo che la persona che si prendeva cura di lui sono stati portati al pronto soccorso. Al momento non sono note le loro condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i Carabinieri di Riccione. Restano da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e l'entità dei danni provocati dall'incendio.